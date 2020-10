"Sí o sí tiene que haber un final": actor sobre el futuro de El señor de los cielos A casi un año del cierre de la anterior temporada, Telemundo sigue sin confirmar si habrá nuevos capítulos de su buque insignia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace justo un año Telemundo estrenaba la séptima temporada de El señor de los cielos. En ese momento el público no podía sospechar ni por asomo el impactante y dramático desenlace que iba a tener la superserie que protagonizó durante años el actor mexicano Rafael Amaya. El último capítulo de la citada temporada concluyó con un inesperado suceso que dejó en el aire el futuro de la mayoría de los personajes de la ficción, entre ellos los integrantes de la familia Casillas, tras haber sido envenenados durante el funeral de doña Alba. Image zoom El señor de los cielos 7 Cortesía TELEMUNDO Con 7 únicos antídotos en su poder, Amado (Matías Novoa), uno de los pocos personajes que se salvó de este cruel atentado, culminó la temporada con una difícil decisión que tomar: elegir de entre las decenas de personas que están a punto de perder la vida a qué siete salva. Un final abierto con más preguntas que respuestas que generó mucho descontento entre los fanáticos de la superserie, quienes esperan desde entonces la confirmación por parte de Telemundo de que habrá una octava temporada que despeje todas esas incógnitas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una confirmación que a día de hoy sigue sin llegar. Ni siquiera los actores que conforman el elenco de la ficción saben a ciencia cierta qué pasará con El señor de los cielos. "Está en veremos, está en hasta nuevo aviso y más ahorita con la pandemia que todo se detuvo pues menos se sabe, entonces vamos a esperar a que nos avisen qué sigue", declaró Alan Slim, quien interpreta al hijo natural, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Image zoom Alan Slim Mezcalent "Yo creo que primero se van a enfocar en grabar esta serie en la que voy a estar y después van a tomar decisiones en cuanto a El señor de los cielos, pero yo creo que no se va a quedar ahí incompleta", agregó el actor mexicano, quien tiene más de 200 mil seguidores en Instagram. Aunque no tiene confirmación de nada, Slim da por hecho que ‘sí o sí tiene que haber un final’. "Tiene que haber un capítulo aunque sea, o dos capítulos no lo sé, pero que cierre", dijo. ¿Será?

