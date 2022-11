¡Exclusiva! Primeras imágenes oficiales de El señor de los cielos 8 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El senor de los cielos Rafael Amaya 2_Aurelio Casillas_ESDLC 8 Credit: Telemundo La octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya se estrena EN ENERO DE 2023. Te presentamos en exclusiva las primeras imágenes oficiales de esta esperada temporada que también cuenta en su elenco con Carmen Aub, Isabella Castillo, Iván Arana, África Zavala, Rubén Cortada y Yuri Vargas, entre otros. Empezar galería ¡No estaba muerto! El señor de los cielos Credit: Telemundo La séptima temporada pareció sellar el final del legendario narcotraficante Aurelio Casillas, pero en la octava temporada el público será testigo de la inolvidable 'resurrección' de Aurelio. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Qué tiemblen todos! El señor de los cielos Credit: Telemundo Tras su 'regreso' a la vida, el personaje interpretado por Rafael Amaya llegará decidido a recuperar todo lo que ha perdido. 2 de 11 Ver Todo De regreso El señor de los cielos Credit: Telemundo "Es una bendición estar de regreso", expresaba Amaya a través de su perfil de Instagram en octubre de este año ante el inicio de grabaciones de la octava temporada. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Más unidos que nunca El señor de los cielos Credit: Telemundo En esta nueva temporada la familia Casillas estará "más unida que nunca y más humanos en un conflicto donde las ganas y la esperanza de poder salir de un mundo de sangre está constantemente a prueba por el destino que los Casillas se han creado", adelanta Carmen Aub, Rutila Casillas en la ficción. 4 de 11 Ver Todo Será inesperado El señor de los cielos Credit: Telemundo "Yo creo que no se imaginan todo lo que va a pasar en esta serie", comenta África Zavala, uno de los nuevos rostros protagónicos de la superserie. 5 de 11 Ver Todo Tiene de todo El señor de los cielos Credit: Telemundo "Esta increíble, tiene de todo: acción, amor, pasión... Ya no les quiero decir más, pero les prometo que les va a encantar y no se imaginan todo lo que se viene", agrega Zavala. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Acción, drama y pasión El señor de los cielos Credit: Telemundo "Todos los espectadores de El señor de los cielos pueden esperar lo que siempre les ha gustado de este proyecto: mucha acción, drama y pasión", asegura la actriz colombiana Yuri Vargas, quien se une al elenco de la superserie. 7 de 11 Ver Todo Mega producción El señor de los cielos Credit: Telemundo "Pueden esperar una mega producción, equipo técnico increíble y efectos audiovisuales que pondrán a esta serie en una de las mejores del año 2023", agrega Vargas. 8 de 11 Ver Todo ¿Rival o aliado? El señor de los cielos Credit: Telemundo Rubén Cortada es uno de los nuevos rostros protagónicos de El señor de los cielos 8. El actor de origen cubano era seguidor de la superserie –"la he visto entera", reconoce– y ahora participa en ella. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De nuevo juntos El señor de los cielos Credit: Telemundo Carmen Aub no puede estar más feliz de volver a compartir set de grabación con Amaya en la octava temporada. 10 de 11 Ver Todo Dará de qué hablar El señor de los cielos Credit: Telemundo En la piel de Ismael Casillas, Iván Arana volverá a dar de qué hablar en los nuevos capítulos de la superserie. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Exclusiva! Primeras imágenes oficiales de El señor de los cielos 8

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.