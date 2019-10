¿Por qué murió El señor de los cielos? La muerte de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) durante el primer capítulo de la séptima temporada de la superserie sorprendió a todos. ¿Pero qué llevó a Telemundo a tomar esta decisión? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Era una completa incógnita lo que iba a pasar con el personaje de Rafael Amaya en El señor de los cielos pero, aunque cabía la posibilidad de que sucediera lo que finalmente sucedió, los seguidores de la exitosa superserie confiaban en que Telemundo no se atrevería a matar al protagonista de su ficción estrella por miedo a perder audiencia. No fue así. La cadena de habla hispana sorprendía a todos el pasado lunes durante el estreno de la séptima temporada de la superserie al acabar con la vida del famoso narcotraficante, quien fuera durante más de 6 años el alma de una de las historias más exitosas del prime time hispano. Image zoom Rafael Amaya. Cortesía TELEMUNDO Una inesperada y, al mismo tiempo, arriesgada decisión que no tardó en desatar el enojo de los fieles seguidores de la veterana ficción de Telemundo. “La serie no es nada sin Rafael” o “no la veré más” son algunos de los miles de comentarios que han inundado las redes desde que saliera al aire el pasado lunes la escena que pone punto final a la participación de Amaya en El señor de los cielos. ¿Pero qué llevó a Telemundo a tomar esta drástica y arriesgada decisión? Ni la cadena ni Amaya se han pronunciado sobre el motivo detrás del inesperado desenlace de Aurelio, pero resulta cuando menos llamativo que el actor siga sin dar señales de vida a través de sus redes sociales. Image zoom Rafael Amaya. Cortesía TELEMUNDO “No es la primera ni la última vez que en una historia de ficción muere el personaje principal para darle un giro en la historia”, aseguró uno de los actores de la superserie, Álex Walerstein (‘El Greñas’), recientemente a través de su perfil de Instagram. Walerstein desveló que por contrato tenían prohibido contar lo que iba a suceder con Amaya. “Cuando uno no es jefe y solo es un empleado hay que acatar órdenes de arriba, como la confidencialidad”, dejó claro el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hay duda de que la salida de Amaya supone una bocanada de aire fresco para la ficción ya que la obliga a renovar sus tramas, algo necesario en una serie tan larga como esta; pero el misterio con el que se ha manejado todo resulta sospechoso. “La muerte de Aurelio nos ha pegado a todos, pero a nadie más que a sus seres más allegados, su madre, sus hijos. Es lo que quiero ver, cómo superarán ese dolor y a qué los obliga su ausencia”, reconocía el escritor de la superserie, Luis Zelkowicz, en Twitter. Ahora está por verse si la salida de Amaya afectará negativamente a la audiencia. Por el momento, la superserie arrancó con fuerza su séptima temporada ante casi 2 millones de televidentes (P2+). Advertisement EDIT POST

