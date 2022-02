¿Qué sucederá en la octava temporada de El señor de los cielos con el regreso de Rafael Amaya? Telemundo confirmó este martes la octava temporada de la exitosa superserie con el esperado regreso de Rafael Amaya, quien retomará su icónico personaje de Aurelio Casillas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: TELEMUNDO Hubo muchos anuncios este martes durante el evento virtual que llevó a cabo Telemundo Studios, la unidad de producción de ficción de NBCUniversal Telemundo Enterprises, para dar a conocer los títulos de sus nuevas series originales programadas para iniciar grabaciones en el 2022 y 2023; pero, sin duda, la noticia del día fue la confirmación de la octava temporada de El señor de los cielos con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya, quien retomará su icónico personaje de Aurelio Casillas en los nuevos capítulos de la exitosa superserie. "A petición del público, estamos muy contentos de traer de vuelta a El señor de los cielos y por la oportunidad de deleitar a los fans con el esperado regreso de Rafael Amaya", anunció Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios. Amaya, quien estuvo presente en el evento anunciando la nueva temporada de El señor de los cielos, no tardó en compartir la feliz noticia con sus fans a través de las redes sociales. "Les tengo una noticia muy importante. Porque ustedes lo pidieron, la octava temporada está confirmada y vamos con todo", expresó el actor mexicano sin revelar más detalles. El anuncio de su regreso causó gran emoción entre sus seguidores y compañeros de trabajo. Fueron muchos los actores de El señor de los cielos que no tardaron en reaccionar a la noticia en las redes sociales, entre ellos Matías Novoa, Alan Slim, Karla Carillo y Alejandro Félix. Cielos Cielos Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram ¿Regresa de la muerte? El público espera con ansias la nueva temporada para conocer qué va a pasar en la historia después del explosivo final que tuvo la séptima temporada y que dejó a la mayoría de sus personajes debatiéndose entre la vida y la muerte tras haber sido envenenados durante el funeral de doña Alba a manos de Pío y sus secuaces. Pero también para despejar la gran incógnita sobre la manera en la que Aurelio Casillas regresará de la muerte puesto que recordemos que el narcotraficante murió aparentemente durante el primer capítulo de la séptima temporada. Rafael Amaya Rafael Amaya es Aurelio Casillas | Credit: TELEMUNDO "Que se preparen sus enemigos, el mero, mero viene a cobrar venganza", se adelantó desde el perfil de Instagram oficial de la exitosa superserie de Telemundo. "Aurelio Casillas regresa a imponer su ley", se avanzó desde la cuenta de Instagram.

