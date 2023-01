El señor de los cielos 8 con el regreso de Rafael Amaya arrasa en su estreno y arrebata el liderazgo a Univision El debut de la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo se convirtió este martes en la ficción más vista en el prime time de la televisión hispana frente a las telenovelas de la competencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya regresó por la puerta grande a El señor de los cielos. Tras un parón de 2 años, la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza el actor mexicano aterrizó este martes con fuerza en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana con su octava temporada. El capítulo especial de 2 horas con el que Aurelio Casillas (Amaya) regresó de la muerte logró congregar frente a la pantalla de Telemundo a más de 1 millón y medio de televidentes (P2+). 1,623,000 televidentes (P2+) para ser más exactos siguieron, según Nielsen, el estreno de la octava temporada de la ficción que también protagonizan Carmen Aub, Isabella Castillo e Iván Arana, entre otros. Rafael Amaya Rafael Amaya en una escena de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO El debut de El señor de los cielos 8 logró imponerse a la competencia: las telenovelas de Univision Mi camino es amarte y Cabo, que se transmitieron en su misma franja horaria. Mientras que el melodrama que estelarizan Susana González y Gabriel Soto sedujo a 1,457,000 televidentes (P2+), la historia que protagonizan Bárbara de Regil y Matías Novoa se tuvo que conformar con 1,197,000 televidentes (P2+), uno de sus datos de audiencia más bajos hasta la fecha. Cabo Mi camino es amarte Left: Cabo (Univision) | Credit: TELEVISAUNIVISION Right: Mi camino es amarte | Credit: TELEVISAUNIVISION El estreno de la octava temporada de El señor de los cielos se convirtió así en la ficción más vista en el prime time de la televisión hispana, devolviéndole a Telemundo el liderazgo. Lo más visto (Enero 17, 2023): 1.El señor de los cielos 8: 1,623,000 (P2+) 2.Vencer la ausencia: 1,531,000 (P2+) 3.Mi camino es amarte: 1,457,000 (P2+) "Mi gente hermosa, gracias por su recibimiento. Aquí les mando un mensaje desde los cielos como el señor de los ratings, gracias a todo mi equipo, Telemundo, a los que creyeron en mí y más importante a los que no. Gracias", expresó Amaya a través de sus redes sociales. Rafael Amaya Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La séptima temporada de El señor de los cielos pareció sellar el fin de Casillas. Sin embargo, el icónico personaje demostró ser invencible y regresó en esta octava temporada más decidido que nunca a recuperar todo lo que ha perdido. El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

