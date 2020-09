"Le dije 'me matas'": Maricela González pidió su salida de El señor de los cielos Sin entrar en demasiados detalles sobre lo sucedido, la actriz dejó entrever que ser esposa del escritor de la superserie le pasó factura durante las grabaciones. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La 'muerte' de 'La Felina' durante el final de la quinta temporada de El señor de los cielos (Telemundo) fue una decisión que tomó la propia Maricela González. La actriz colombiana, quien es esposa de Luis Zelkowicz, escritor de la serie, pidió a su pareja que sacara al personaje de la historia. Así lo reveló recientemente la intérprete de 51 años en una entrevista con la periodista y presentadora venezolana Shirley para el canal Ve Plus. "La salida mía de El señor de los cielos fue todo un evento porque bueno, no puedo entrar en detalles, pero a raíz de situaciones que se presentaron le dije ‘me matas’", confesó. Era un personaje que estaba fuerte, que lo querían, pero hubo allí cosas que yo llegué a la conclusión de que mira sabes qué es mejor que yo no esté. - Maricela González Sin entrar en demasiados detalles sobre lo sucedido, la actriz reconoció que ‘fue un movimiento que había que hacer tanto por él como por mí, pero sobre todo por él’. Image zoom Marisela González Cortesía TELEMUNDO "Entonces yo dije ‘mira ya vamos a liberarnos de aquí’. Y [era] un personaje que estaba pegado, que estaba fuerte, que lo querían, pero hubo allí cosas que yo llegué a la conclusión de que mira sabes qué es mejor que yo no esté", se sinceró la esposa de Zelkowicz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maricela, que lleva 15 años casada con el destacado escritor venezolano, admitió que a lo largo de su carrera ha tenido que batallar en el set contra el estigma de ser la esposa ‘de’ ya que algunos compañeros ven su participación como una amenaza por su vínculo con el escritor. "Lo sentí en su momento y sobre todo viene de personas ignorantes, ni siquiera de las personas propias en la industria, que son los que te dan el trabajo, pero sí la gente que quiere decir cualquier cosa…", aseveró la actriz detrás de 'La Felina', quien reconoció que debido a ello siente una mayor responsabilidad a la hora de llevar a cabo su trabajo. "El trabajo es doble, el esfuerzo es doble, la presión es triple, la angustia es enorme y no solamente eso sino tratar de llevarte con las mismas personas que están tratando de atacarte y que están tratando de sacarte del camino a como de lugar porque sienten con tu presencia una agresión porque son tan inseguras que sienten que llego yo y entré pisando fuerte entonces ya van a perder… Y pierden la objetividad y atacan, son muchas cosas las que tienes que tratar de sobrellevar en esos momentos, pero puede más tu profesionalismo", aseveró.

