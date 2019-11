La extraña 'desaparición' del actor de El señor de los cielos Sebastián Ferrat, quien diera vida a 'El Marcado' en la exitosa superserie de Telemundo, lleva un año alejado de la vida pública por un problema de salud. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque su caso por obvias razones es el más conocido, Rafael Amaya no es el único actor de El señor de los cielos que ha estado en paradero desconocido, salvo para su entorno más cercano, durante el último año. La misteriosa ausencia de la vida pública de Sebastián Ferrat, intérprete mexicano que dio vida en la tercera y cuarta temporada de la veterana superserie de Telemundo a ‘El Marcado' también ha desatado muchas especulaciones e hipótesis. Ferrat, quien no ha vuelto a pisar un set de grabación desde que diera vida en 2018 a Cara Sucia en la serie El Yankee (Netflix), compartió su última publicación en Instagram hace justo un año y desde entonces se ha mantenido completamente alejado del medio artístico y de las redes. Hace apenas unas semanas se informó en diferentes medios de comunicación que el actor se encontraba muy grave de salud y que su vida corría serio peligro. Incluso se llegó a decir que el intérprete estaba internado desde hacía varios meses en un hospital en estado de coma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, la información que comenzó a correr como la pólvora en la prensa mexicana en las últimas semanas no es del todo cierta ni precisa. Según pudo averiguar People en Español efectivamente la misteriosa ausencia de Ferrat obedece a un importante problema de salud que se encuentra atravesando el actor; sin embargo, no estaría tan grave como se ha llegado a asegurar. "No es cierto que esté en ese estado. Efectivamente tuvo un problema de salud pero se está recuperando favorablemente", nos confirmó una fuente cercana a Sebastián. Además de por su participación en El señor de los cielos, Ferrat es recordado entre el público hispano de Estados Unidos por el personaje antagónico que realizó en la teleserie La bella y las bestias, historia que transmitió el año pasado la cadena Univision con Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides como protagonistas. ¡Desde People en Español le deseamos una pronta recuperación al actor! Advertisement

