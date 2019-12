La Felina de El señor de los cielos 'revive' en La doña 2 El personaje interpretado por Maricela González durante la cuarta y quinta temporada de El señor de los cielos formará parte de la segunda temporada de La doña. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si un personaje tiene éxito y tela de donde cortar cada vez en más frecuente que tenga vida más allá de la historia en la que se dio a conocer. Lo vimos con el personaje de El Chema (Mauricio Ochmann), que tuvo su propia superserie tras formar parte durante varias temporadas de El señor de los cielos (Telemundo), y lo veremos ahora con otro personaje muy querido de la saga que hasta este año protagonizaba Rafael Amaya. Hablamos de La Felina, el aguerrido personaje que interpretó la actriz colombiana Maricela González durante la cuarta y quinta temporada de El señor de los cielos y que el próximo año regresa a las pantallas de Telemundo como parte del elenco de la segunda temporada de La doña, telenovela que encabeza Aracely Arámbula junto a David Zepeda y Carlos Ponce. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Conteo regresivo. Muy pronto descubrirán cómo, una vez más, esta mujer logra burlar al destino y, en otro universo, nos traerá una nueva y fascinante aventura”, contó días atrás la intérprete de 50 años en sus redes. Según adelantó la propia Maricela en Instagram, su personaje será socia de Altagracia (Arámbula) en la segunda temporada de La doña hasta que su amistad se ponga a prueba. Image zoom Maricela González. Con la irrupción de Maricela en La doña, vuelve a producirse un ‘crossover’ entre El señor de los cielos y la trama que encabeza Aracely puesto que el año pasado ya pudimos ver a Altagracia Sandoval haciendo de las suyas durante varios capítulos de la superserie de Telemundo. La doña 2 se estrena el lunes 13 de enero por Telemundo en horario estelar. Advertisement

