¡Se hizo mayor! El hijo de El señor de los cielos ya cumplió 10 años El hijo de Rafael Amaya en la exitosa superserie de Telemundo alcanzó el pasado domingo a su primera década de vida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La lista de actores que han participado en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos a lo largo de sus 7 temporadas es interminable. Pero no todos han dejado la misma huella en el público. Mientras que unos pasaron sin pena ni gloria por la veterana ficción, otros lograron ganarse un hueco en el corazón de los televidentes. Este último es el caso del actor más pequeño de la superserie, Gabriel Bonilla, quien debutó en la historia a una edad muy temprana como Isidrito, el hijo de Aurelio Casillas (Rafael Amaya). Desde que apareció por primera vez en la ficción en 2015, Bonilla cautivó de inmediato al público con su carisma, aún cuando su participación no tenía mucho protagonismo. Durante las diferentes temporadas de la superserie, hemos podido ser testigos de lo mucho que ha ido creciendo el talentoso niño, tanto actoral como físicamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy poco queda de aquel tímido infante que debutó con cuatro añitos en la historia protagonizada por Amaya, Fernanda Castillo, Carmen Aub y compañía. A sus 10 años recién cumplidos, Gabriel está convertido en un intrépido e inquieto niño que continúa regalando sonrisas a sus fans, ahora a través de sus redes sociales. Fue el pasado domingo 2 de agosto cuando el inolvidable ‘Isidrito’ cumplió su primera década de vida, una fecha muy especial que tuvo que celebrar en medio de la pandemia. Bonilla se encuentra alejado del set de grabación desde que el año pasado grabara la séptima temporada de El señor de los cielos y hasta la fecha se desconoce si volverá a dar vida a Isidrito ya que Telemundo aún no confirma si habrá una octava temporada.

