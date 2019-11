¿Qué opina Gala Montes de la nueva Luzma Casillas de El señor de los cielos 7? La actriz mexicana se pronunció en sus redes sociales sobre la actriz que da vida ahora a su personaje en la séptima temporada de la superserie de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Además de la sorpresiva e inesperada muerte de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), la séptima temporada de El señor de los cielos marcó el regreso a la historia de Luzma, la hija menor del famoso narcotraficante que hasta ahora había sido interpretada por Gala Montes. El personaje reapareció, sin embargo, con un nuevo rostro, el de la actriz mexicana Renata Manterola, luego de que Gala tomara la decisión de renunciar a la ficción al no estar conforme con el rumbo que iba a tomar su participación, según declaró en su momento en exclusiva a People en Español. ¿Pero qué opina Gala de la actriz que da vida ahora a su personaje? ¿Le está gustando esta nueva Luzma que estamos viendo en la séptima temporada de El señor de los cielos? Image zoom Gala Montes. Mezcalent La intérprete de 19 años fue cuestionada sobre este asunto recientemente a través de sus redes sociales, donde la actriz no tuvo problema alguno en responder. “¿Qué te parece la nueva Luzma”, le preguntó una seguidora. A lo que Gala no tardó en responder: “No la he podido ver porque acá [en México] todavía no sale, pero seguramente está haciendo un gran trabajo”, escribió la actriz mexicana a modo de respuesta. Image zoom Renata Manterola. Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en junio de este año cuando Gala relevó en una entrevista exclusiva para People en Español el motivo que la llevó a renunciar a su participación en la veterana superserie. “Obviamente sé que por haber cumplido 18 iba a tener algunas escenas de sexo, hago énfasis aquí porque no me dan miedo, siempre y cuando estén justificadas, pero nunca pensé que el personaje iba a tomar otro rumbo y las escenas de Luzma en su mayoría iban a ser de sexo”, explicó entonces Montes para desilusión de sus fans que esperaban verla de regreso en la ficción. El señor de los cielos 7 se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement EDIT POST

