La frases de Rafael Amaya en El señor de los cielos que todos hemos dicho o escuchado alguna vez en nuestro día a día By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ahora que la participación protagónica del actor mexicano llegó a su fin con la sorpresiva muerte de su personaje, Aurelio Casillas, durante el primer capítulo de la recién estrenada séptima temporada, recopilamos algunas de las inolvidables frases que nos regaló Amaya a lo largo de los seis años que estuvo formando parte de la veterana ficción. Algunas de esas frases se volvieron tan populares entre el público que es muy habitual que hoy las podamos escuchar en nuestro día a día ya que son muchos los fanáticos de El señor de los cielos que, casi sin darse cuenta, las han adoptado como propias. Empezar galería Frase 1 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Te voy a poner un bozal para que no muerdas la mano que te da de comer. Advertisement Advertisement Frase 2 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Yo voy pa´lante siempre, mi vida no tiene boletos de regreso, solo de ida. Frase 3 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Yo lo que digo con la boca lo cumplo con los hue*. Advertisement Frase 4 Image zoom La vida vale la pena por placer. Frase 5 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Mejor pa´el perro si la perra es coqueta. Frase 6 Image zoom Cortesía TELEMUNDO En esta pin* vida el que no arriesga no gana. Advertisement Advertisement Advertisement Frase 7 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Nunca entiendes nada, se nota que la cabeza nomás la tienes para peinarte. Frase 8 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Más vale que vayas aflojando tus ovarios pa que podamos estar en paz. Frase 9 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Yo me muevo con quien la tripa me lo diga, ¿sí me explico o te hago un dibujito? Advertisement Advertisement Advertisement Frase 10 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Tú tranquilo y yo nervioso. Frase 11 Image zoom Mezcalent A poco creyeron que le iban a enseñar el padre nuestro al cura. Frase 12 Image zoom Mezcalent Una mentira dicha 100 veces termina convirtiéndose en verdad. Advertisement Advertisement Advertisement Frase 13 Image zoom Mezcalent ¿Qué te hicieron de chiquito que estás tan traumado compa? Frase 14 Image zoom Mezcalent Te voy a matar pero de puro placer. Frase 15 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Trucha con la corrucha, mijo. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image La frases de Rafael Amaya en El señor de los cielos que todos hemos dicho o escuchado alguna vez en nuestro día a día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.