Telemundo despide entre lágrimas a El señor de los cielos en su capítulo más desgarrador La superserie enterró anoche al famoso narcotraficante interpretado por Rafael Amaya en un desgarrador capítulo que conmocionó a todos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si alguien tenía una mínima esperanza, por pequeña que fuera, de que Aurelio Casillas reviviera y regresara a hacer de las suyas en El señor de los cielos (Telemundo), anoche se dio de bruces contra la realidad. Y, desafortunadamente, ya no hay vuelta atrás ni nada que se pueda hacer. La superserie que protagonizaba Rafael Amaya desde hace seis años despidió anoche por todo lo alto a su protagonista en un desgarrador capítulo –probablemente el más emotivo de toda la saga– que culminó con el funeral y el entierro del famoso narcotraficante. Los hijos de Aurelio Casillas, Rutila (Carmen Aub) e Ismael (Iván Arana), así como su madre, doña Alba (Lisa Owen), protagonizaron, sin duda, las escenas más dolorosas de un episodio que dejó desolados a los fieles seguidores de la veterana ficción de la cadena de la habla hispana. Las lágrimas no solo se apoderaron de los personajes, también de los televidentes que no pudieron despegarse de la televisión durante los 40 minutos que duró el capítulo. No hubo tiempo ni para pestañear. "Juro que lloré", se puede leer entre los miles de comentarios que inundaron las redes a raíz de lo sucedido. Tanto Rutila como Ismael como doña Alba dedicaron emotivas palabras de despedida a Aurelio que tocaron la fibra sensible de miles de fanáticos de El señor de los cielos. Ismael Casillas (Iván Arana)

"Te nos fuiste pronto, muy pronto pa y esto por salvarnos a todos y eso siempre te lo vamos a agradecer sabes. Todos los que estamos aquí presentes nunca te vamos a olvidar pa". Image zoom Cortesía TELEMUNDO Rutila Casillas (Carmen Aub)

"Apá me pasé toda la vida contestándote todo lo que me decías y hoy no sé qué decirte. Pero es que esa fue nuestra forma de querernos, así nos queríamos tú y yo apá y yo sé que tú me amabas por más ca* que fueras y ahora te voy a extrañar, no voy a tener con quien discutir apá". Image zoom Cortesía TELEMUNDO Doña Alba (Lisa Owen)

"Mi hijo murió en la ley que vivió: la del plomo, la de todos ustedes. Yo sé que no fuiste el único mijo pero metieron a este pobre país en una guerra absurda de la que todos somos responsables, todos. Yo por parir a tu hermano el Chacorta y a ti sí, El señor de los cielos. Ahora sí se te hizo verdad mijo. Te metiste en esto dizque para salir de la miseria y mira nomás donde fue a parar todo mijo: guerra, muerte… Por eso hoy aquí delante del cadáver de mi hijo, en medio de todo este circo del que yo no estuve de acuerdo, les pido dejen […] las drogas, ¿qué creen que es vida esta? ¿Y ustedes van a seguir trayendo muerte y desolación a este país, contéstenme?" Image zoom Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así como la familia Casillas dijo adiós a Aurelio, algunos seguidores de la veterana superserie también aprovecharon el funeral del narcotraficante para despedirse de la ficción ya que para muchos la saga llegó a su fin anoche con el entierro de su protagonista. "Adiós Aurelio, hasta nunca Sr. de los Cielos. Ya estás bien enterrado junto a esta serie a la que diste vida. Último día que la vi", comentó en Instagram un seguidor de la ficción. La muerte de Aurelio marca el inicio de una nueva etapa dentro de la superserie en la que el recién inaugurado Cartel de los Casillas, encabezado por Rutila e Ismael, promete seguir dando guerra en ausencia del famoso narcotraficante que ya es historia de México. El señor de los cielos se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este. Advertisement

Close Share options

Close View image Telemundo despide entre lágrimas a El señor de los cielos en su capítulo más desgarrador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.