El señor de los cielos: así continúa su audiencia sin Rafael Amaya La superserie de Telemundo sigue perdiendo audiencia, mientras que Amor eterno (Univision) se ha convertido en la ficción más vista del prime time hispano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El señor de los cielos está lejos de ser en su séptima temporada el producto imbatible que lideraba con fuerza el prime time hispano frente al resto de ofertas de la competencia. Si bien continúa liderando su franja horaria de emisión, la de las 10 p.m., hora del Este, la superserie que hasta hace poco encabezaba Rafael Amaya no ha dejado de perder audiencia desde que su protagonista saliera de la ficción tras la sorpresiva muerte de su personaje. Image zoom Mezcalent De los casi 2 millones de televidentes (P2+) y 1,1 millones de adultos 18-49 años que siguieron el pasado 14 de octubre el primer capítulo de la nueva temporada expectantes por ver lo que iba a pasar con el famoso narcotraficante Aurelio Casillas (Amaya), quien permanecía en estado de coma, tan solo 1,2 millones y 589 mil adultos 18-49 años continúan sintonizando Telemundo a las 10 p.m., hora del Este, para ver las aventuras y desventuras de la familia Casillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras tres semanas al aire, la superserie ha perdido aproximadamente la mitad de su audiencia, lo que ha provocado que la ficción deje de ser uno de los productos más visto del prime time hispano entre televidentes totales (P2+), como reflejan las cifras del pasado martes 29 de octubre publicadas por PRODU basadas en información proporcionada por Nielsen. P2+

El dragón: 1 millón Amor eterno, la más vista La telenovela turca está siendo, sin duda, la gran sorpresa de la actual temporada televisiva. La trama que protagonizan las estrellas turcas Burak Özçivit y Neslihan Atagül se ha convertido en la ficción más vista del prime time hispano, por encima de productos que estaban ya consolidados como El final del paraíso o El señor de los cielos. Image zoom Cortesía UNIVISION Cerca de 1 millón y medio de televidentes (P2+) sintonizan cada tarde Univision a las 7 p.m., hora del Este, para seguir la apasionante historia de amor de Nihan y Kemal, dos jóvenes de diferente clase social que enfrentan lo imposible para poder estar juntos. El dragón, la menos vista La ficción que encabeza el actor argentino Sebastián Rulli prometía ser el éxito de la temporada y lo cierto es que, tras un mes al aire, no ha logrado destacar, siendo actualmente la oferta menos competitiva del prime time hispano, contando solo los productos de Telemundo y Univision. Advertisement

