"El éxito no lo logra nada más una persona": actriz de El señor de los cielos defiende la serie sin Rafael Amaya Dayana Garroz, quien interpreta a la Coronela Ámbar Maldonado, respondió a una seguidora que opinó que la historia no tenía vida sin la participación el actor mexicano. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La sorpresiva salida de Rafael Amaya de El señor de los cielos dejó, sin duda, un gran vacío en los seguidores de la exitosa superserie que sintonizaban cada noche Telemundo para ver en acción al narcotraficante Aurelio Casillas. Son muchos los televidentes que consideran que la historia no tiene vida sin la actuación protagónica del reconocido actor mexicano, quien encabezó la longeva ficción durante casi siete años hasta que su personaje murió. Esto, sin embargo, no es lo que cree la actriz venezolana Dayana Garroz, quien da vida desde hace dos años en la citada superserie a la corónela Ámbar Maldonado. Así lo manifestó la intérprete de 42 años en una reciente transmisión en vivo que realizó a través del canal de YouTube de Telemundo, donde con la sinceridad que siempre la ha caracterizado respondió a una seguidora que opinaba que la historia no tenía vida sin Amaya. Image zoom Rafael Amaya y Dayana Garroz CORTESÍA TELEMUNDO (x2) "Pues qué mal que pienses así porque es el trabajo y el enorme esfuerzo de un grupo gigante de personas que trabajan arduamente, muy duro cada día para sacar adelante una excelente producción", no dudó en responderle Dayana. "Amaya definitivamente es El señor de los cielos y nadie viene a quitarle ese lugar, jamás, nadie lo pretende y a nadie le interesa hacerlo. Pero también hay un elenco maravilloso que está haciendo un excelente trabajo, que se preocupa por sacar adelante y complacerlos a ustedes, dándoles lo mejor de la televisión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin restarle ningún mérito a lo que hizo su excompañero, la actriz subrayó "que el trabajo en conjunto es lo que logra el éxito". "El éxito no lo logra nada más una persona, lo hace el trabajo en equipo y definitivamente ese ha sido la clave, estoy segura, para que El señor de los cielos esté donde esté con el señor Rafa Amaya indudablemente, a quien lo queremos, lo amamos y lo adoramos todo el elenco, pero todo el equipo además también", reconoció. Dayana, que se encuentra actualmente en la dulce espera, admitió que no puede sentirse más orgullosa de formar parte de una superserie tan exitosa y reconocida como esta. "Me siento feliz, es un orgullo, es una responsabilidad enorme, es felicidad absoluta estar en la serie más exitosa de la televisión hispana, la serie más longeva, más larga… Es una serie con una excelente producción, una excelente historia […]", expresó. "Es un parteaguas en mi carrera, hay un antes y un después en carrera y en la vida personal de Dayana Garroz, así que estar en El señor de los cielos para mí ha sido una bendición enorme. Me siento feliz de participar ahí y de ser parte también de la casa de Telemundo", agregó.

