Los galanes más sexy de El señor de los cielos By Moisés González

Daniel Martínez

Venezuela vio nacer a este joven actor de cuerpo atlético que da vida al militar Arístides Istúriz en la veterana superserie.

Leonardo Álvarez

El actor mexicano detrás de 'Chemita' es uno de los rostros más jovenes de la ficción.

Alejandro López

El actor colombiano lleva varias temporadas haciendo de las suyas en la ficción de Telemundo como 'El Súper Javi'. "Soy muy adicto a los deportes de alto riesgo. Me encantan. Soy muy amante también de los deportes de motor", revelaba el año pasado el intérprete de 52 años en una entrevista exclusiva para People en Español. Ni tantito se le nota que le gusta el deporte, ¿verdad?

Alosian Vivancos

El actor de origen español acaba de integrarse al elenco de la superserie, pero su personaje promete no dejar indiferente a nadie.

Fernando Noriega

Con fotos como esta no nos extraña que el actor mexicano ('Rojo' en El señor de los cielos) tenga cerca de 400 mil seguidores en Instagram.

Jose Sedek

El actor que interpreta a Bernardo Castillo parece reunir muchos de los ingredientes que busca una mujer en un hombre. Lo malo es que su corazón ya tiene dueña. Lo sentimos chicas.

Alejandro Félix

A sus 35 años recién cumplidos, el actor detrás de 'El chatarrero' incendia las redes sociales cada vez que se quita la camiseta a través de sus redes sociales. ¿Por qué será?

Alan Slim

Con frecuencia el actor mexicano que da vida a Jaime regala instantáneas como esta a sus seguidores. Si aún no lo sigues en Instagram no vas a tardar en darle 'like'.

Matías Novoa

El galán chileno ha enamorado a muchos con su talento y espectacular físico, pero su corazón solo le pertenece a una sola mujer: su esposa Isabella Castillo.

¿Te lo vas a perder?

Para ver a todos estos galanes juntos en acción no dejes de seguir de lunes a viernes por Telemundo El señor de los cielos.

