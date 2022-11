El señor de los cielos 8 ¡ya tiene tráiler y fecha de estreno! La octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya, aterrizará en enero en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo Lo sacaron de la tumba, le hicieron creer a todos que estaba muerto, lo encerraron y lo torturaron como un animal, "pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar, que no quiera volver con su manada". Aurelio Casillas (Rafael Amaya) regresa con más fuerza que nunca a la exitosa superserie de Telemundo con el inminente estreno de la octava temporada de El señor de los cielos. "Le arrebataron lo más preciado, ahora será indestructible", avanza la cadena. Amaya Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo Con fecha de estreno La nueva temporada de El señor de los cielos, que también cuenta en su elenco con Carmen Aub, Isabella Castillo, Iván Arana, África Zavala, Rubén Cortada y el regreso de 'La Felina', Maricela González, ya tiene fecha de estreno en el prime time de la televisión hispana. ¿Cuándo se estrena El señor de los cielos 8? Rafael Amaya Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo La octava temporada de la superserie aterrizará en el horario de máxima audiencia de Telemundo el martes 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este, en sustitución de La reina del sur 3. Tráiler La cadena lanzó el pasado fin de semana el tráiler de esta nueva y explosiva temporada con "el mismo Aurelio" Casillas "de siempre" y "enemigos más poderosos" que darán de qué hablar. "El público puede esperar a una familia más unida que nunca y mas humanos en un conflicto donde las ganas y la esperanza de poder salir de un mundo de sangre está constantemente a prueba por el destino que los Casillas se han creado", avanza Carmen Aub. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que no se imaginan todo lo que va a pasar en esta serie", comenta por su parte África Zavala, quien es uno de los nuevos rostros protagónicos de la octava temporada. ¿Te lo vas a perder?

