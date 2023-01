El señor de los cielos 8 sube y alcanza su récord de audiencia La octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya se mantiene imbatible en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El señor de los cielos 8 se mantiene imbatible en el prime time de la televisión hispana. Lejos de caer, su audiencia no ha dejado de crecer conforme ha ido avanzando su historia. La superserie que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya promedió el pasado jueves 26 de enero coincidiendo con el esperado reencuentro entre Aurelio Casillas (Amaya) y su hijo Ismael (Iván Arana) 1,755,000 televidentes (P2+) y 896 mil adultos de 18 a 49 años, según Nielsen. Se trata del dato de audiencia más alto registrado hasta la fecha por la actual temporada. Cielos Rafael Amaya e Iván Arana en una escena de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO La ficción se impuso así una vez más a la telenovela de la competencia, Mi camino es amarte (Univision), que en su misma franja horaria promedió 1,514,000 televidentes (P2+) y 524 mil adultos en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años. "Lo más importante de todo creo que es el regreso de ese Rafa tan enfocado, tan bien en todo sentido. Si lo vieran detrás de pantalla, enfocadísimo, estudiando, con su dieta, con sus ejercicios, enfocadísimo en la producción, puntualísimo, dispuesto…", comentó Ximena Cantuarias, productora de El señor de los cielos 8, en un reciente directo en Instagram. Rafael Amaya Rafael Amaya en una escena de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO "Luis Zelkowicz ha escrito una historia… Yo no entiendo de dónde saca Luis esa creatividad y le puede seguir sacando a esta historia, es una cosa muy loca", aseveró Cantuarias. "De verdad yo tenía dudas, a mí cuando me dijeron vamos a revivir a Rafa fue como [pone cara de sorpresa] y lo revivieron y cómo lo revivieron y revivieron una historia además de amor tan bonita". Evolución audiencia El señor de los cielos 8: Martes, 17 de enero: 1,623,000 (P2+) Miércoles, 18 de enero: 1 ,620,000 (P2+) Jueves, 19 de enero: 1,620,000 (P2+) Viernes, 20 de enero: 1,442,000 (P2+) Lunes, 23 de enero: 1,383,000 (P2+) Martes, 24 de enero: 1,644,000 (P2+) Miércoles, 25 de enero: 1,711,000 (P2+) Jueves, 26 de enero: 1,755,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

