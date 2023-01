El señor de los cielos 8 hace historia en Telemundo en su semana de estreno La octava temporada de la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya logró registrar números de audiencia que hacía tiempo no se veían en el prime time de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El regreso de Rafael Amaya a El señor de los cielos logró hacer historia en Telemundo. El estreno de la octava temporada de la exitosa superserie que protagoniza el actor mexicano promedió el pasado martes 17 de enero 1,623,000 televidentes (P2+) y 857 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, cifras que hacía tiempo no se veían en el prime time de la cadena. La historia escrita por Luis Zelkowicz en la que también participan Carmen Aub, Isabella Castillo, África Zavala, Iván Arana, Yuri Vargas y Rubén Cortada, entre un destacado elenco, confirmó su buena acogida el miércoles con su segundo episodio, que nuevamente superó el millón y medio de televidentes (P2+) y los 800 mil adultos 18-49 años, volviendo a vencer así a la competencia, Mi camino es amarte (Univision), en la franja de edad más codiciada por los anunciantes. El señor de los cielos Carmen Aub y Rafael Amaya en una escena de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO La superserie mantuvo sus altos números de audiencia en su tercer capítulo, que congregó frente a la pantalla de Telemundo a 1,620,000 televidentes (P2+) y y 868 mil adultos 18-49 años. Aunque experimentó una ligera disminución de televidentes en su cuarto episodio, la ficción promedió el viernes casi 1 millón y medio de televidentes (P2+) y 679 mil adultos 18-49 años. Rafael Amaya Rafael Amaya en una escena de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO "Volver a ver esos números que hace tanto tiempo no veíamos es un dulce delicioso", comentó el actor, director y productor de Telemundo Miguel Varoni en una charla que mantuvo el pasado viernes en un directo en Instagram con Sergio Mendoza, el VP de desarrollo de contenido con guion de la cadena. "Yo considero que esta semana es una semana histórica porque lo que sucedió sí realmente fue histórico. Los números que aparecieron en esta semana son números que hace mucho tiempo no se veían en televisión abierta. Y de pronto ver esos números como que uno dice un segundito, aquí hay mucha vida, aquí hay muchas cosas por hacer todavía". Evolución semana de estreno: Martes, 17 de enero: 1,623,000 televidentes (P2+) Miércoles, 18 de enero 1,620,000 televidentes (P2+) Jueves, 19 de enero 1,620,000 televidentes (P2+) Viernes, 20 de enero 1,442,000 televidentes (P2+) Fuente: Nielsen SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque confiaba en el producto y en el trabajo que se había realizado, Mendoza reconoció que no esperaba ver unos números tan altos. "Sí creíamos que era una franquicia sólida que la gente quería que regresara Aurelio, también teníamos, siento yo, una deuda con la audiencia por la forma en la que el personaje se había ido y creo que pagamos esa deuda, lo cual es como bonito, o sea de darles a ellos esa oportunidad de reconectar con el personaje, que Luis Zelcowicz se la diera, que Telemundo se la diera, que el mismo Rafa se la diera; pero sí había mucho nervio, por lo menos de mi lado", aseveró el ejecutivo. "Ha pasado mucho tiempo, no sabemos si la gente todavía quiere o no quiere, si van a conectar o no van a conectar, además el tema de las narcoseries volver o no volver… Y, después de los nervios, la presión porque cuando el año anterior presentamos el tráiler pues dijimos este es el bebé, tiene que salir bien y había muchos retos y creo que salió más que bien. Los números son por encima de lo que yo personalmente esperaba. Yo sí ya una vez visto el capítulo y demás pensaba que iba a ir muy bien, pero no me imaginaba lo bien que fue". El señor de los cielos Yuri Vargas y Rafael Amaya en una escena de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO El señor de los cielos 8 se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

