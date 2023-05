El señor de los cielos 8: así le fue en audiencia al final de la octava temporada La octava temporada de la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya llegó este lunes a su gran final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El señor de los cielos se despidió una vez más de la pantalla de Telemundo. La octava temporada de la exitosa superserie que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya llegó este lunes a su gran final con un especial de 2 horas que dejó al televidente al borde del asiento. "Esto no es un adiós, es un nos vemos en 2024", se escribía desde el perfil de Instagram de El señor de los cielos. La ficción en la que también participan Carmen Aub, Isabella Castillo e Iván Arana, entre un destacado elenco, contará el próximo año con una nueva temporada, la novena. "Gracias Dios por ponerme en el camino de esta serie que nos enseñó a todos que lo que a veces parece imposible Dios lo hace posible", fueron las palabras que compartió Castillo en las redes sociales el mismo día que finalizó la octava temporada. Pero, ¿cómo le fue al desenlace de la superserie en términos de audiencia? El final de El señor de los cielos 8 promedió durante sus 2 horas 1,3 millones de televidentes (P2+) y 541 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. La superserie logró liderar su franja horaria frente a las telenovelas de la competencia, El amor invencible y Mujer, que registraron 1,3 millones (P2+) y 961 mil televidentes (P2+) respectivamente, convirtiéndose así en lo más visto del prime time hispano. El señor de los cielos 8 Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos | Credit: Telemundo Se trata de un dato muy similar al que obtuvo en 2020 el desenlace de la anterior temporada, la séptima, que también promedió 1,3 millones de televidentes (P2+) con Matías Novoa como protagonista. En ese entonces Rafael Amaya no formaba parte de la superserie. Matías Novoa Rafael Amaya Left: Matías Novoa dio vida a Amado Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Right: Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO El señor de los cielos 7 (final): 1,3 millones (P2+) El señor de los cielos 8 (final): 1,3 millones (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El señor de los cielos 8 logró mantener así en su final la audiencia de su anterior temporada, pero se quedó lejos de los 2 millones de televidentes (P2+) que siguieron, por ejemplo, el desenlace de la sexta o los 2 millones y medio que sintonizaron Telemundo para ver el final de la quinta. El señor de los cielos 5 (final): 2,5 millones (P2+) El señor de los cielos 6 (final): 2 millones (P2+) El señor de los cielos 7 (final): 1,3 millones (P2+) El señor de los cielos 8 (final): 1,3 millones (P2+)

