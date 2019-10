El señor de los cielos 7 pierde audiencia sin Rafael Amaya Así ha afectado la muerte de Rafael Amaya a la audiencia de la superserie de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras seis años formando parte de la exitosa superserie, Rafael Amaya concluía sorpresivamente el pasado lunes 14 de octubre su participación protagónica en El señor de los cielos durante el estreno de su séptima temporada. La inesperada salida del reconocido actor mexicano de la trama que protagonizaba desde 2013 generó, como era de esperarse, una ola de indignación a través de las redes sociales entre los fieles seguidores de la veterana ficción de Telemundo que, incluso, llegaron a amenazar a la cadena con dejar de ver la historia si no regresaba Amaya. ¿Pero cómo ha afectado la ausencia del intérprete de 42 años a la audiencia de El señor de los cielos? La expectación que se había generado alrededor del incierto futuro de Aurelio, quien permanecía en estado de coma desde la anterior temporada, hizo que la ficción promediara cerca de 2 millones de televidentes en su primer capítulo, convirtiéndose en el segundo estreno más visto del año en la televisión de habla hispana, solo superado por el inicio de la segunda temporada de La reina del sur. Capítulo 1

1,9 millones (P2+)

1 millón adultos 18-49 Image zoom Cortesía TELEMUNDO Tras la muerte de su protagonista, la superserie que ahora encabeza Matías Novoa experimentó una notable disminución de audiencia durante su segundo capítulo de aproximadamente 300 mil televidentes. Capítulo 2

1,6 millones (P2+)

971 mil adultos 18-49 Lejos de frenar su caída, la ficción volvió a perder audiencia en su tercer capítulo, esta vez menos de 100 mil televidentes. Capítulo 3

1,5 millones (P2+)

Lejos de frenar su caída, la ficción volvió a perder audiencia en su tercer capítulo, esta vez menos de 100 mil televidentes. Capítulo 3

1,5 millones (P2+)

846 mil adultos 18-49

Desde entonces la audiencia de la superserie se ha mantenido alrededor del millón y medio de televidentes (P2+), una cifra que si bien es algo menor a lo que promediaba la temporada pasada en su semana de estreno ha permitido a la ficción seguir siendo el programa más visto del prime time hispano con amplia ventaja respecto a su competidor más directo, El dragón. Capítulo 4

1,5 millones (P2+)

803 mil adultos 18-49 Capítulo 5:

1,5 millones (P2+)

824 mil adultos 18-49 El pasado lunes 21 de octubre, sin ir más lejos, la ficción promedió 1,5 millones (P2+) frente al millón de El dragón. 10PM

1. El señor de los cielos 7: 1,5 M

2. El dragón: 1 M El señor de los cielos se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

