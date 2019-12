El señor de los cielos 7 'mata' a otro de los personajes del clan Casillas La superserie de Telemundo despidió esta semana a otro de sus personajes. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las muertes no cesan en la superserie de Telemundo El señor de los cielos. La ficción que hasta este año protagonizaba con gran éxito Rafael Amaya despidió esta semana a otro personaje muy querido por el público: ‘El Rojo’, interpretado por el actor mexicano Fernando Noriega. Tras cuatro años dándole vida al personaje, el intérprete de 40 años tuvo que decirle adiós este miércoles a su participación en la veterana superserie de Telemundo. “Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida, me despido con mucho cariño de un personaje que me regaló el cariño de todos ustedes. Cuatro años que disfruté mucho y que extrañaré más”, escribió emocionado el actor de 40 años a través de sus redes sociales. “Gracias a cada uno de los que hicieron posible y fueron parte clave para darle vida a este gran personaje”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varios de sus compañeros de set no tardaron en despedirse del actor a través de las redes. “Ay piiiirrrrrooooo Tenían razón…. qué suerte tuve de trabajar contigo, te quiero. Hasta el siguiente proyecto”, fueron las palabras que le dedicó Carmen Aub (Rutila Casillas). Karla Carrillo, quien interpreta a Corina Saldaña en la ficción, también quiso despedirse de Noriega con un mensaje que publicó a través de sus redes sociales. “Gracias Rojo Flores por cruzarte en el camino de Salma – Corina, porque gracias a ti pude conocer a un ser maravilloso que es Fernando Noriega. Te adoro Rojillo y felicidades por este excelente trabajo mi Fer. Eres un chingón. Pido a la vida que nos permita estar en otro proyecto juntos”, escribió la actriz mexicana. El señor de los cielos se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement

