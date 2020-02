El señor de los cielos 7: así afectó a su audiencia la salida de Rafael Amaya La séptima temporada de la superserie de Telemundo llegó a su fin con el desenlace menos visto de historia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ficción más longeva de la televisión de habla hispana, El señor de los cielos, puso punto final a su séptima temporada el pasado viernes 31 de enero con un explosivo capítulo que dejó en el aire la continuación de la saga que hasta hace poco protagonizaba Rafael Amaya. 1,3 millones de televidentes totales (P2+) y 749 mil adultos entre 18 y 49 años sintonizaron la cadena de habla hispana para ver cómo acababa la superserie. La trama encabezada por Carmen Aub, Matías Novoa y compañía no solo logró liderar en su despedida su franja horaria de emisión frente a un nuevo capítulo de Rubí (Univision) sino que se convirtió en el programa número uno en español entre adultos 18-49 años y adultos 18-34 años. 10PM

1. El señor de los cielos: 1,3 millones

2. Rubí: 1,2 millones El final menos visto No obstante, no todo son datos positivos para la veterana ficción de Telemundo. Image zoom El señor de los cielos El desenlace de la séptima temporada fue, con diferencia, el menos visto de su historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con respecto al último capítulo de la sexta temporada –la última que protagonizó Rafael Amaya antes de que su personaje, el narcotraficante Aurelio Casillas, finalmente muriera durante el primer capítulo de la séptima–, la historia de los Casillas perdió aproximadamente 700 mil televidentes (P2+), una diferencia que es todavía más notoria si la comparamos con el desenlace de la quinta temporada, que llegó a seducir en su día a 2 millones y medio de televidentes (P2+). El señor de los cielos 5 (final): 2,5 millones

El señor de los cielos 6 (final): 2 millones

El señor de los cielos 7 (final): 1,3 millones La salida de Amaya de la superserie provocó, como reflejan los anteriores datos de audiencia, una importante fuga de televidentes que llevó a la ficción a registrar mínimos históricos de audiencia a lo largo de su séptima temporada, la primera que no encabezó el actor mexicano. Image zoom Rafael Amaya, El señor de los cielos Rubí toca fondo La nueva versión de Rubí que transmite Univision a las 10 p.m., hora del Este, no ha dejado de perder audiencia desde su estreno. La ficción que protagoniza Camila Sodi logró su dato de audiencia más bajo hasta la fecha el pasado viernes frente al último capítulo de El señor de los cielos 7 tras seducir apenas a 1,216,000 televidentes (P2+) y 475 mil adultos 18-49 años. Image zoom Camila Sodi y José Ron en Rubí La serie fue, con diferencia, la menos vista del prime time de Univision que continúa liderando la telenovela turca Amor eterno con 1,622,000 televidentes totales (P2+).

