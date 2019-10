Así le fue en audiencia al estreno de El señor de los cielos 7 ¡con el adiós de Rafael Amaya! La inesperada muerte de su protagonista, el narcotraficante Aurelio Casillas, disparó la audiencia del prime time hispano. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El señor de los cielos regresó con fuerza a las pantallas de Telemundo. La superserie que protagonizan Matías Novoa, Isabella Castillo, Carmen Aub y un gran elenco se convirtió durante el estreno de su esperada séptima temporada en el programa más visto del prime time hispano. Cerca de 2 millones de televidentes (P2+) y 1,1 millones de adultos 18-49 años presenciaron la sorpresiva muerte de su protagonista, Aurelio Casillas; según datos de Nielsen. Top 3

1. El señor de los cielos: 1,9 millones

2. La usurpadora: 1,7 millones

3. Exatlón: 1,5 millones Image zoom El señor de los cielos. Telemundo Vence a El dragón La ficción que encabezaba desde 2013 el reconocido actor mexicano Rafael Amaya afectó negativamente a la audiencia de El dragón (Univision), que promedió una de sus marcas más bajas hasta la fecha en su primer enfrentamiento contra El señor de los cielos. 10PM

2. El dragón: 1,1 millones SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Segundo estreno más visto del año El debut de la nueva temporada de El señor de los cielos se posicionó, además, como el segundo estreno más visto del año en la televisión de habla hispana, solo superado por el inicio de la segunda temporada de La reina del sur, que promedió en abril 2.36 millones de televidentes totales (P2+) y 1.26 millones adultos 18-49. Image zoom La reina del sur. Cortesía TELEMUNDO La temporada menos vista A pesar de su exitoso debut, el estreno de la séptima temporada de El señor de los cielos registró una leve disminución de audiencia respecto a las anteriores temporadas de la superserie, que superaron los dos millones de televidentes (P2+) durante su primer capítulo. 1. El señor de los cielos 5: 2,2 millones

2. El señor de los cielos 6: 2,1 millones

3. El señor de los cielos 7: 1,9 millones Image zoom Rafael Amaya. Cortesía TELEMUNDO La nueva temporada de El señor de los cielos arrancó con la muerte de Aurelio Casillas, un inesperado suceso que generó una gran conmoción a través de las redes sociales. Veremos cómo va evolucionando la audiencia de la superserie conforme vayan avanzando los capítulos ahora que Rafael Amaya ya no forma parte de la veterana ficción. Advertisement EDIT POST

