Actor de El señor de los cielos responde a la pregunta más esperada: ¿habrá octava temporada? ¿Llegará a su fin la exitosa saga de Telemundo como El final del paraíso o tendrá una nueva temporada el próximo año? By Moisés González Ahora que Telemundo anunció el fin de su exitosa saga protagonizada por Carmen Villalobos, muchos se preguntan si sucederá lo mismo con El señor de los cielos, la veterana superserie de la cadena de habla hispana que lleva desde 2013 al aire y cuya séptima temporada se transmite actualmente de lunes a viernes en el prime time. La ficción que encabezaba hasta 2018 Rafael Amaya ha perdido un importante número de televidentes a raíz de la sorpresiva muerte de su protagonista, lo que ha llevado a muchos a pensar que podríamos estar ante el fin de la saga escrita por Luis Zelkowicz. La realidad es que a día de hoy ni sus actores saben lo que va a pasar con la superserie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo aseguró recientemente a través de las redes sociales Alejandro López, quien interpreta a 'El Súper Javi'. El actor colombiano dejó entrever que la cadena no les ha comunicado si habrá o no una nueva temporada; sin embargo, el intérprete de 52 años no descarta la posibilidad. "Obviamente la respuesta no la tengo yo, claramente. Eso lo tienen los ejecutivos de Telemundo en Miami pero yo lo que sí les puedo seguramente adelantar es que todo esto depende de ustedes, ustedes son los que mandan en la industria de la televisión, en la industria audiovisual", aseveró López, quien este martes se apoderó del Instagram oficial de El señor de los cielos. "Si ustedes están satisfechos, contentos y quieren más de todo esto pues seguramente que pueden pasar sorpresas y seguramente hayan intenciones de que los sigamos acompañando. Nosotros siempre estamos dispuestos a hacerlos felices y a entretenerlos todas las noches, así que ustedes como dice por ahí el dicho, pidan por esa boquita que nosotros los complacemos". Como ven, habrá que esperar para saber si habrá o no octava temporada. Por el momento podemos disfrutar de la séptima a las 10 p.m., hora del Este.

