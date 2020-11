Close

El inolvidable galán Francisco Gattorno reaparece más joven ¡y junto a Marjorie de Sousa! Después de más de un año sin noticias de él, el actor cubano se dejó ver con una imagen renovada y nada menos que con su compañera de Amores verdaderos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque hoy en día no es un rostro frecuente en las telenovelas o proyectos televisivos, Francisco Gattorno es uno de los grandes galanes cuyas historias han batido récords de audiencia y llegado a los corazones de su público. Hacía más de un año que no sabíamos nada de él, sus redes se han mantenido sin contenido ni novedades hasta esta semana. Su aparición en una intervención especial en el Canal de las Estrellas ha emocionado a sus seguidores después de tanto tiempo sin tener noticias suyas. El actor cubano de 56 años reaparecía para mantener una divertida charla con una de sus compañeras en Amores verdaderos, Marjorie de Sousa, con quien recordó algunos de los momentos más complicados del rodaje. Ambos actores compartieron con sus seguidores a través de la sección Cuando actuamos lo duro que fue rodar la escena de la cueva, rodeados de lobos de verdad y con una temperatura insoportable. "¡Dios Santo, yo no sé cómo tú aguantaste eso!", le dijo Gattorno a su compañera. En la escena Marjorie estaba con un brazo enterrado en el suelo, postura en la que se tiró más de tres horas. Una de sus dobles fue mordida por uno de los animales y la venezolana tuvo que hacer todas las escenas. El resultado fue estupendo pero el proceso una auténtica pesadilla que hoy recuerdan entre risas. "Fue la escena más difícil de grabar de toda la historia de la novela, donde Marjorie tenía que estar en el suelo de aquella caverna con lobos de verdad", rememoró todavía asustado el cubano. "Oye, y cuando se soltaron los lobos, que se escaparon de verdad, todos se quedaron asustados porque pensaban que nos iban a atacar y yo empecé a rezar", describió la venezolana como si fuera ayer de esta experiencia en una de las telenovelas más vistas en México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Momentos inolvidables dentro y fuera de la pantalla que trajeron de vuelta a este veterano a actor que tanto se le echa de menos en la pantalla, grande y chica. Aunque no se ha alejado de la actuación y le vimos en un papel en la serie El señor de los cielos en 2018, desde entonces no ha participado en otra producción. Esta amena charla con Marjorie provocó un fuerte revuelo por lo bien que se ve, ¡nadie diría que se acerca a la década del número! Con el cabello más largo y recogido, Francisco fue destinatario de un buen número de piropos, no solo por su físico sino por su labor de actor que tantos papeles entrañables nos ha regalado. ¡Por muchos más!

Close Share options

Close Close Login

Close View image El inolvidable galán Francisco Gattorno reaparece más joven ¡y junto a Marjorie de Sousa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.