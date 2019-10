El misterio detrás del incierto regreso de Rafael Amaya a El señor de los cielos, ¿qué sucederá con Aurelio Casillas? El actor mexicano ha sido el protagonista de la campaña promocional de la séptima temporada de la superserie que estrena esta noche Telemundo y al mismo el gran ausente ya que hasta ahora no se ha dejado ver. ¿Qué oculta su regreso? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo estrena este lunes lunes 14 de octubre la que se ha convertido en la temporada más esperada de su ficción estrella, El señor de los cielos. La superserie regresa cargada de novedades pero también con la gran incógnita de no saber qué va a pasar con su protagonista, Aurelio Casillas (Rafael Amaya), quien permanece en estado de coma desde la anterior temporada. Si bien todo hace pensar que el personaje despertará finalmente del coma en la séptima temporada, lo cierto es que la cadena de habla hispana sigue guardando a día de hoy con mucho recelo todos los detalles respecto a lo que pasará con el famoso narcotraficante interpretado por Amaya. Image zoom Rafael Amaya. Cortesía TELEMUNDO El actor mexicano, que hace más de un año que no se deja ver en un evento ni comparte nada en sus redes sociales, ha sido el indudable protagonista de la campaña promocional que ha lanzado la cadena de cara al inminente estreno de la séptima temporada de la superserie y, al mismo tiempo, el gran ausente ya que, a diferencia de sus compañeros, no ha concedido ni una sola entrevista ni mucho menos ha aparecido en alguno de los muchos eventos que ha llevado a cabo Telemundo. Es la primera vez en los más de seis años de vida de la superserie que el galán no participa activamente en la campaña de promoción del estreno de una temporada de la ficción. Image zoom Rafael Amaya. Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Se trata de una simple estrategia de marketing para mantener la expectación hasta el final o hay algo más detrás que la cadena está intentando ocultar? “Estamos a la expectativa de todo lo que va a pasar y tampoco se ha dicho mucho por lo mismo, para provocar esa ansiedad en el público”, reconocía Matías Novoa, quien interpreta a Amado Leal, semanas atrás en una entrevista exclusiva con People en Español. Image zoom Matías Novoa Cortesía TELEMUNDO Rafael Amaya sí grabó escenas En medio de toda esta vorágine de dudas y especulaciones que han surgido en los últimos meses, la única certeza hasta el momento es que Amaya sí regresó al set de El señor de los cielos y estuvo grabando escenas de la séptima temporada de la superserie. “Me tocó compartir con él. Me parece muy buena onda. Siempre se la pasaba bromeando, muy chistoso. Y no te puedo adelantar nada (ríe)”, contaba la actriz cubana Isabella Castillo semanas atrás en una entrevista exclusiva con People en Español. Image zoom Isabella Castillo. Cortesía TELEMUNDO Confirmado el regreso al set de Amaya, ahora queda por saber qué tanto protagonismo tendrá el actor en la nueva temporada que está por estrenar Telemundo. ¿Lo veremos durante toda la temporada o será que solo grabó algunos capítulos? La respuesta a esa pregunta desafortunadamente no la tenemos, pero no parece que Amaya vaya a tener mucha interacción con el otro galán de la historia, Amado Casillas (Novoa), a juzgar por las declaraciones que dio en su día el intérprete chileno a People en Español. “Me hubiera gustado haber tenido muchas más, pero también la historia se va dividiendo entonces ahí van a poder ver ustedes cómo se va desenlazando todo”, confesaba Matías. A partir de esta noche por fin comenzaremos a salir de dudas. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image El misterio detrás del incierto regreso de Rafael Amaya a El señor de los cielos, ¿qué sucederá con Aurelio Casillas?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.