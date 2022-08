El fuego del destino, así es el nuevo drama turco de Telemundo que sustituirá a Amor valiente ¿De qué va la historia? ¿Cuándo se estrena? Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las ficciones de producción propia de Telemundo tendrán que seguir esperando. La cadena de habla hispana anunció este jueves que un nuevo drama turco aterrizará en septiembre en su programación estelar en sustitución de Amor valiente, esto es a las 9 p. m., hora del Este. Se trata de El fuego del destino, una historia "llena de giros inesperados en la que un terrible incendio desencadenará una serie de eventos, y nada volverá a ser lo mismo". La ficción, que se estrenó en Turquía en el año 2020, tiene como protagonistas a cuatro mujeres extraordinarias, Cemre (Demet Evgar), Ruya (Dilan Deniz Çiçek), Çicek (Hazar Ergüçlü) y Tomris (Zuhal Olcay), quienes deciden tomar el control de sus vidas después de estar al borde de la muerte, dejando atrás su pasado para buscar justicia y descubrir el verdadero amor. El fuego del destino El fuego del destino, nueva telenovela turca de Telemundo | Credit: Telemundo ¿Cuándo se estrena El fuego del destino? El drama, que también cuenta con las actuaciones protagónicas de Cem Bender, Berkay Ates, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprakcan Adıgüzel, Cem Sürgit, Yiğit Sertdemir y Fatih Cetintas, se estrenará el martes 6 de septiembre en horario estelar. Más sobre El fuego del destino El fuego del destino sigue la vida de cuatro mujeres extraordinarias que, con valentía y fortaleza, enfrentan las secuelas de una pérdida inimaginable. Cemre (Evgar) está atrapada. Durante años, su esposo, Çelebi, un respetado hombre de negocios ha convencido a todos que ella tiene una enfermedad mental y es un peligro para sí misma y su familia. En realidad, este no es el caso; él es un hombre despiadado que la mantiene bajo su control con abuso físico y amenazas. Aunque aterrorizada, Cemre está decidida a encontrar una salida. Ruya (Çiçek), prima de Cemre, tiene un estilo de vida muy diferente. Es una mujer joven, profesional, vivaz e independiente, que lleva una vida privilegiada junto a su amado padre. Pero su mundo cambiará dramáticamente cuando descubra las mentiras que amenazan con destruirla. Çicek (Ergüçlü) es una joven dulce e inocente que trabaja en la casa de Ruya. Aunque es parte de la servidumbre, ella y Ruya tienen una amistad muy fuerte. Çicek espera con ansias su próxima boda, pero un golpe cruel del destino destruye sus planes. En cambio, se ve obligada a enfrentar el desafío de una transformación física y psicológica devastadora, donde solo el valor y la verdadera fuerza de carácter la ayudarán a prevalecer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, Tomris (Olcay) sufre la pérdida inimaginable de su hija en el incendio, pero apenas tiene tiempo para llorar pues ella está enfocada en salvar a su nieto, Atlas, del bueno-para-nada de su padre. La prestigiosa doctora en medicina tratará a Çicek y usará su condición para mantener a su nieto cerca, violando todo tipo de códigos éticos e incluso la ley. En medio de la tragedia y la desesperación, las vidas de estas cuatro mujeres se entrelazarán mientras cada una valientemente forja su propio camino.

