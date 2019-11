El final del paraíso: uno de estos tres personajes principales será el siguiente en morir La telenovela de Telemundo que protagoniza Carmen Villalobos despedirá pronto a otro de sus personajes principales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El final del paraíso entra en su recta final. La exitosa telenovela de Telemundo que protagoniza Carmen Villalobos concluirá sus transmisiones en aproximadamente un mes. Será el lunes 9 de diciembre cuando la trama que también encabezan Catherine Siachoque, Fabián Ríos y un gran elenco cierre por todo lo alto su primera temporada –la cuarta de la saga. Pero antes de que eso suceda, la ficción aún tiene que dejar por el camino a uno que otro muerto más. La telenovela anunció este jueves a través de sus redes sociales que habrá una nueva víctima en El final del paraíso tras las recientes muertes del periodista Daniel Cerón (Juan Pablo Llano) y Dayana alias ‘La demonia' (Elianis Garrido) y atención porque no todos los personajes de la historia original de Gustavo Bolívar corren el mismo peligro. Según se informó en Instagram, la muerte acecha a tres personajes de la ficción: Mariana (Stephania Duque), ‘Jota' (Francisco Bolívar) y ‘El Titi' (Gregorio Pernía). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de ellos al parecer morirá pronto en El final del paraíso y, como era de esperarse, las especulaciones acerca de quién será la próxima víctima no se han hecho esperar entre los fieles seguidores de la telenovela, que no han dudado en elaborar sus propias hipótesis a través de las redes sociales. "Yo creo que será Jota porque la historia no tendrá el mismo sentido sin Mariana o ‘El Titi'", opinó un fanático de la ficción. "Voy a llorar si matan a Mariana o a ‘El Titi'", escribió otro televidente. ¿Quién será el siguiente en morir? No dejes de sintonizar de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, Telemundo para salir de dudas. Advertisement

