Ni 'El Titi' queda en coma, ni La diabla paga sus maldades: Netflix cambia el desenlace de El final paraíso La plataforma de streaming alberga un final de la exitosa ficción protagonizada por Carmen Villalobos diferente del que emitió el año pasado la cadena de habla hispana. By Moisés González Hace más de tres meses que la saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso, llegó a su fin y su polémico desenlace aún sigue dando de qué hablar, especialmente ahora que la última temporada se encuentra disponible en varios países en Netflix. Para sorpresa de muchos seguidores de la telenovela, la plataforma de streaming alberga otro final de la ficción protagonizada por Carmen Villalobos y compañía que difiere un poco del que emitió a finales del año pasado la cadena de habla hispana. En el desenlace que se puede ver en Netflix ni 'El Titi' (Gregorio Pernía) es ingresado en un hospital, ni Catalina 'la grande' (Villalobos) dedica sus días a su nieta, ni La Diabla (Kimberly Reyes) se declara culpable por los delitos de drogas, asesinato y suplantación, ni Doña Hilda (Catherine Siachoque) decide darse una segunda oportunidad en el amor con Salvatore (Martín Karpan), ni tampoco Albeiro (Fabián Ríos) encuentra su camino junto a la abogada Marcela (Giovanna). Image zoom El final del paraíso El servicio de contenidos en streaming suprimió los últimos minutos del capítulo en los que se narra lo que sucede años después con los diferentes personajes de la saga. Contrario al final que se pudo ver por Telemundo, la plataforma cerró la última temporada de la saga justo con 'El Titi' muriéndose en los brazos de Catalina, que realmente era el final que tenía programado la cadena antes de tomar la decisión de concluir definitivamente la historia. Image zoom El final del paraíso Este cambio en el final de la saga ha sido muy comentado a través de las redes y para muchos es la prueba de que la ficción podría tener una continuación, algo que en su momento Siachoque dejaba entrever en una entrevista con People en Español. "Yo creo que no hay nada escrito y menos como está todo el tema de las series y las producciones hoy en día. Por ahora se acaba esa etapa, pero hay que esperar a ver qué decide el escritor, los productores…", contaba a finales del año pasado la actriz colombiana. ¿Será que habrá otra temporada?

