Muere actor de El final del paraíso Catherine Siachoque, Estefanía Gómez, Carolina Gaitán y más actores de la exitosa telenovela de Telemundo lamentaron lo sucedido a través de las redes sociales 😞 Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El medio artístico colombiano se tiñó de luto el pasado viernes con la muerte del actor y maestro de actuación Alfonso Ortiz, quien trabajó en exitosas telenovelas de Telemundo como La reina del sur y, más recientemente, El final del paraíso, donde interpretó a Luis. Una de las primeras en lamentar lo sucedido fue la actriz colombiana Catherine Siachoque, quien además de compartir elenco con Ortiz en la citada producción de la cadena hispana fue su alumna cuando recién estaba comenzando a hacerse un nombre en la industria. "No me cansaré de decirlo, las cosas son en vida. Gracias Alfonso Ortiz, gracias por siempre, gracias por tanto. Besos hasta el cielo. Te voy a extrañar", escribió Siachoque. Image zoom Marcela Posada, Catherine Siachoque y Estefanía Gómez posan con Alfonso Ortiz | Credit: Instagram Catherine Siachoque El fallecido actor se convirtió en el primer maestro de actuación que tuvo la inolvidable villana de exitosas telenovelas como Tierra de pasiones, Pecados ajenos y Te voy a enseñar a querer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo siempre he estado orgulloso de haber sido su primer maestro", llegó a expresar tiempo atrás Ortiz en un vídeo que compartió la propia Siachoque en las redes sociales. La actriz colombiana Marcela Posada, quien fuera su pareja en El final del paraíso, también dedicó unas emotivas palabras de despedida al actor tras enterarse de su muerte. Image zoom Marcela Posada y Alfonso Ortiz en El final del paraíso | Credit: Instagram Marcela Posada "Si las personas que pasaron por tu vida te recuerdan con amor, agradecimiento y una sonrisa es porque tu vida tuvo sentido y fue una vida exitosa. Alfonso nos dejas enseñanzas, buen ejemplo, amor, respeto, ejemplo de honestidad. Siempre fuiste un excelente compañero de escena y un maestro generoso y gentil. Vives en nuestras vidas y vivirás por siempre en todas las generaciones de actores que abrazaste con Taller Caja de Herramientas. Te queremos", escribió. Estefanía Gómez, quien interpretó a Vanessa en El final del paraíso, fue otra de las integrantes del elenco que reaccionó con tristeza a la noticia por medio de Instagram. Image zoom Estefanía Gómez y Alfonso Ortiz | Credit: Instagram Estefanía Gómez "Maestro que me enseñó a partir del amor, mi primer maestro y por muchos años, el que me vio confundida y se tomó el trabajo de acompañarme, el que me dio fuerza para creer en mis sueños. Gracias maestro, dejas un vacío enorme. Siempre en mi corazón", expresó la actriz colombiana. Image zoom Carolina Gaitán y Alfonso Ortiz | Credit: Instagram Carolina Gaitán "Se va un grande, un ser inspirador y muy cercano a mi corazón. Aplaudo tu vida y agradezco tu proximidad, tus palabras generosas conmigo, tu dulzura, tu pasión infinita por lo que hacemos y tu deseo eterno de transmitir y compartir esa pasión a más generaciones. Aplausos de pie. Buen viaje mi Alfonso Ortiz. Hasta el reencuentro", escribió por su parte la actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán, quien dio vida a Catalina la mediana en El final del paraíso.

