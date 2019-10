El final del paraíso ¡mata a dos de sus personajes principales! La telenovela de Telemundo vivió el pasado viernes un sangriento capítulo que desembocó en la muerte de dos personajes muy queridos por el público. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las sorpresas no cesan en la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso. La ficción que protagoniza Carmen Villalobos vivió el pasado viernes uno de sus capítulos más sangrientos hasta la fecha con la sorpresiva muerte de dos de sus personajes principales. El episodio inició con el fallecimiento de Dayana, alias La demonia (Elianis Garrido), quien fue asesinada a manos de La diabla (Kimberly Reyes), y terminó con el cruel asesinato del periodista Daniel Cerón, interpretado desde 2016 por el actor colombiano Juan Pablo Llano. Tanto para Elianis como para Juan Pablo la muerte de sus personajes marca el cierre de una de las etapas más importantes y exitosas de sus carreras, especialmente para la actriz colombiana, quien era apenas una desconocida para el público hispano de los Estados Unidos antes de adentrarse en 2017 por primera vez en la piel de este personaje que tanta popularidad le ha dado. Image zoom Elianis Garrido. Cortesía TELEMUNDO “Para mí ha sido un crecimiento muy chévere interpretar un personaje tan malvado pero a la vez tan divertido que ha generado un cambio real en mí”, confiesa emocionada en entrevista exclusiva con People en Español Elianis, quien tiene más de 4 millones de seguidores solo en Instagram. “Estoy muy agradecida con Telemundo, con El final del paraíso, con Gustavo Bolívar, con mis directores, con mi elenco. Dayana ‘la demonia’ de manera irónica ha sido una gran bendición para mi carrera”, agrega la también modelo colombiana de 31 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Pablo, que formaba parte de la ficción desde su estreno en 2016, solo tiene palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible su participación en esta historia que, asegura sin dudarlo, ‘marcó mi vida como actor y como persona’. “Fueron casi tres años de trabajar con un gran equipo. Fue mi regreso a trabajar en Colombia y me encontré con una empresa maravillosa como Fox de la mano de Telemundo y con unos libretos de Gustavo Bolívar que me llevaron por todo este viaje de Daniel Cerón y pues lo único que tengo para todos los que tuvieron que ver con esta producción y también con ustedes, el público, es gratitud. Toda la gratitud del mundo porque definitivamente uno como actor no es nadie sin su público, uno como actor no es nadie sin su equipo que está detrás así que todo el amor y toda la gratitud para ustedes”, expresó en Instagram el actor. Image zoom Juan Pablo Llano. Cortesía TELEMUNDO “Me voy feliz por lo que hice, con muchas cosas aprendidas. Haber pasado por varios productores, varios directores. Espero haber cumplido con las expectativas de muchos y poder deleitarlos con mi actuación en un próximo proyecto. Pero este proyecto la verdad marcó mi vida como actor, marcó mi vida como persona y vuelvo y digo no me canso de decirlo mil veces lo único que tengo para este proyecto es gratitud inmensa”, reiteró el intérprete de 41 años. El final del paraíso se transmite por Telemundo a las 9 p.m., hora del Este. Advertisement EDIT POST

