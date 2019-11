El final del paraíso destapa su gran secreto: la fallecida hija de 'La diabla' tiene una hermana La exitosa telenovela de Telemundo destapó esta semana que uno de los personajes de la ficción es hermana de la fallecida Daniela Beltrán (Johanna Fadul). By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo puede suceder en la etapa culminante de El final del paraíso, la exitosa telenovela que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. La ficción que encabeza la actriz colombiana Carmen Villalobos no ha dejado de sorprender al público durante las últimas semanas, primero con la sorpresiva trama gay que se destapó entre el hijo de Catalina (Villalobos), Sebastián (Carlos Báez) y Alexander (Pedro Calvo) y ahora con el inesperado secreto que acaba de revelar uno de sus personajes y que da un importante giro a la historia. Un secreto que se guardaba con mucho recelo en la trama escrita por Gustavo Bolívar y que involucra directamente a la fallecida hija de La diabla, Daniela Beltrán. El personaje, que interpretó magistralmente durante las dos primeras temporadas de la telenovela la actriz colombiana Johanna Fadul, murió sin saber que tenía una hermana por parte de padre, Yadith, que justo acaba de aparecer en la historia con la intención de vengarse de ‘La Diabla'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aliada del heredero de ‘Mano Negra', Yadith busca cobrarle las deudas pendientes a Yésica Beltrán por haber matado a su progenitor y haberle privado de su compañía. Image zoom TELEMUNDO Así lo reveló la media hermana de Daniela durante el capítulo 70 que transmitió la cadena de habla hispana el pasado martes: "Mi papá era Octavio Rangel. Él embarazó a la Diabla y cuando nació la niña [Daniela] ella le hizo creer a Alias Marcial, el narco con el que estaba, que la hija era de él. Mi mamá conoció a mi papá pero yo nunca tuve la oportunidad de disfrutarlo a él como padre. Yo nunca supe lo que es un beso, un abrazo, una caricia, y todo porque a la señora Yésica Beltrán se le ocurrió matarlo. Yo he odiado a La diabla toda mi vida por haber usado y matado a mi papá", confesó la joven. Detrás de este personaje se encuentra la actriz colombiana Susana Rojas, quien ha participado en incontables ficciones de su país como Chepe Fortuna, La ley del corazón, Bolívar y Enfermeras, entre otras. Advertisement

