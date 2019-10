Elianis Garrido se despide de 'La demonia': "Sabía que en algún momento tenía que morir, pero no pude evitar llorar" By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Tras más de dos años formando parte del elenco de la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso, la actriz colombiana acaba de concluir su participación en la historia que protagoniza Carmen Villalobos. En entrevista exclusiva con People en Español la intérprete de 31 años hace balance de su participación en esta ficción y nos revela qué sintió al grabar la escena de la muerte de 'Dayana' y con quiénes de sus compañeros logró entablar una amistad fuera del set de grabación, entre otras confesiones. Empezar galería Noticia agridulce Image zoom Cortesía TELEMUNDO “Realmente me enteré de la muerte de mi personaje por Kimberly (La diabla) porque ella leyó el libreto antes que yo y me dice ‘bebé ya viste que te mueres’ y yo ‘¿cómo?’, me dio como tristeza”, reconoco Elianis. Advertisement Advertisement Final esperado Image zoom Cortesía TELEMUNDO La actriz era consciente de que tarde o temprano su personaje tenía que morir. “Yo sabía que en algún momento mi personaje tendría que pagar todas las que había hecho, sobre todo porque esta temporada se ha vuelto mucho más mala, más demonia y pues nadie que haga tanto mal puede terminar bien”. Escena compleja Image zoom Cortesía TELEMUNDO La intérprete de 31 años reconoce que grabar la muerte de ‘La demonia’ no fue una tarea sencilla. “Para mí grabar esa escena teniendo en cuenta la carga de emociones que suponía y más que muere a manos de La diabla, que en la historia primero fue mi personaje admirado, luego mi socia y luego mi enemiga, pero que en la vida real somos tan amigas, sí fue fuerte”. Advertisement Lágrimas de emoción Image zoom Cortesía TELEMUNDO Elianis asegura que no pudo evitar emocionarse durante la grabación de la muerte de su personaje. “Había mucha tensión y también un ambiente como de tristeza porque significaba cerrar el ciclo de Dayana en mi vida y estoy en la piel de Dayana hace más de dos años. Pero fue muy lindo. Yo no pensé que fuera a llorar y cuando terminamos la escena no pude evitarlo de la emoción”. Satisfecha con el final Image zoom Instagram El final del paraíso “Yo creo que ella tenía que acabar muerta porque hizo muchas maldades, de hecho hay algo que yo jamás le perdonaría a alguien y sería que matara a su propia mamá y la muerte de la mamá de Dayana fue culpa exclusiva de ella entonces estaba muy loca y perdida”, asevera la bella intérprete colombiana. Muerte idónea Image zoom Cortesía TELEMUNDO La actriz considera que fue un acierto que ‘La demonia’ fuera asesinada por La diabla (Kimberly Reyes). “Fue una muerte en las manos de quien yo esperaba que muriera y en un momento chévere de la historia y del personaje cuando la gente la está odiando”. Advertisement Advertisement Advertisement Amigos forever Image zoom Instagram Elianis Garrido Elianis se lleva grandes amistades de su participación en El final del paraíso. “Con varios de ellos sigo en contacto. Con mis babys, que son amigas mías en la vida real, Stephania Duque (Mariana) y Kimberly Reyes (La diabla), con Juan Pablo Gamboa (Mano Negra) me sigo hablando, con Mauro Mauad (Moncho), con Gregorio Pernía (El Titi) y bueno con el resto del elenco como que sigo en contacto por Instagram porque nos seguimos muchos, la gran mayoría, y ahí nos damos likes, estamos como pendientes de nuestras vidas. Pero realmente con los que más contacto tengo son con mis babys y con los chicos de maquillaje que hicimos una amistad”. Un antes y un después Image zoom Instagram Elianis Garrido “Para mí ha sido un crecimiento muy chévere interpretar un personaje tan malvado pero a la vez tan divertido… Ha generado un cambio real en mí”, reconoce la estrella colombiana. Agradecida con Dayana Image zoom Cortesía TELEMUNDO “Yo realmente no creo en la fama pero sí creo en la popularidad, cuando la gente te reconoce en la calle por el personaje, cuando un personaje como este me abre las puertas en Estados Unidos, me permite ir a Estados unidos a hacer promo y que la gente quiera a Dayana para mí ha sido una gran alegría. Dayana ‘La demonia’ de manera irónica ha sido una gran bendición para mi carrera”, concluye. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Síguele la pista! Image zoom Instagram Elianis Garrido No dejes de seguir a Elianis Garrido en Instagram (@elianisgarrido) para estar al tanto de sus próximos proyectos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Elianis Garrido se despide de 'La demonia': "Sabía que en algún momento tenía que morir, pero no pude evitar llorar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.