El final del paraíso destapa trama gay La telenovela de Telemundo que protagoniza Carmen Villalobos descubrió recientemente la historia de amor homosexual que se mantenía oculta entre dos de los personajes de la ficción, entre ellos el hijo de Catalina, y que ha revolucionado las redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Catalina y El Titi más cerca que nunca, La diabla a punto de ser desenmascarada… La etapa culminante de la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso está siendo una constante montaña rusa de emociones. Y lo mejor aún está por venir. Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, la ficción que encabeza la reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos destapó el pasado viernes una inesperada trama gay que se había mantenido oculta hasta ahora. El protagonista de esta sorpresiva historia de amor homosexual no es otro que Sebastián, el hijo de Catalina (Villalobos). El personaje, que ahora es interpretado por el colombiano Carlos Báez, regresó hace semanas a la historia con varias sorpresas bajo el brazo y esta era, sin duda, una de ellas. En el capítulo que se transmitió el pasado viernes, el número 68, se dio a conocer para sorpresa de todos que el joven mantiene una relación amorosa con Alexander, interpretado por Pedro Calvo, quien por primera vez le confesó al padre de Sebastián la verdadera relación que los une. Hasta aquí todo correcto si no fuera porque la pareja de Sebastián es el hijo de ‘Mano Negra’, un poderoso narcotraficante que acaba de fallecer en la historia dejando como heredero a su primogénito, lo que ha convertido a Álex en el enemigo número uno de los padres de Sebastián y ha situado al hijo de Catalina en una posición muy delicada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, recientemente pudimos ver cómo Álex incitaba a Sebastián para que matara a su padre, a quien el joven le guarda rencor por tantos años que estuvo ausente. “Sebastián duró varios años solo en Miami extrañando a sus papás, sin tener una figura paterna, sin tener nadie que lo ayudara y yo pienso que todas estas cosas lo han vuelto un poco rebelde y realmente quiere llamar la atención, yo lo veo así”, explicaba recientemente el actor sobre el inesperado rumbo de drogas y malos pasos que ha tomado su personaje en esta temporada. El destape de esta inesperada trama gay ha generado gran revuelo en las redes sociales. “Sabía que había algo de eso, se notaba desde que le dijo ‘te quiero'”, comentó un televidente de la telenovela. “Definitivamente ya no saben con qué rellenar”, lamentó otro fan. El final del paraíso se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement EDIT POST

