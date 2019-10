¿Cuándo termina El final del paraíso y qué serie la sustituirá? La telenovela de Telemundo que protagoniza Carmen Villalobos ya tiene fecha para su gran final. ¿Qué se emitirá en su lugar? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo ya tiene listo el reemplazo de El final del paraíso, la telenovela que protagonizan Carmen Villalobos y Kimberly Reyes, entre un gran elenco. La ficción, que se despedirá del público el lunes 9 de diciembre –aún está por confirmarse si habrá o no una nueva temporada el próximo año– cederá su lugar a partir del martes 10 a la exitosa serie de antología Decisiones, que regresa con una nueva temporada al prime time hispano. Basada en casos impactantes de la vida real, Decisiones cuenta con valores de producción de primer nivel, tramas, escenarios y personajes diferentes en cada episodio. La serie incluye un elenco de primera como Laura Flores, Adriano Zendejas, Litzy, Jason Day, Elyfer Torres, Luciano D' Alessandro, María Cecilia Sánchez, Luz Ramos, Salvador Zerboni, Estefanía Villarreal, Christopher Millán y Gregorio Pernía, entre otros. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva entrega de la serie –más inclinada hacia el thriller, el suspenso y la acción que nunca– cuenta historias que están afectando a personas comunes y corrientes hoy en día. Inspirada en investigaciones de alto perfil, casos de identidad humana, luchas sociales y políticas, cada episodio se centra en una decisión transcendental que cambiará las vidas de los personajes principales de una manera extraordinaria y radical. Al final de cada episodio, se incluirán estadísticas actuales relacionadas a la trama central, las cuales fueron elaboradas por Noticias Telemundo para crear conciencia y reflexión sobre los temas. Image zoom Mezcalent El elenco estelar también incluye a Lorna Cepeda, Martín Barba, Omar Germenos, Kendra Santacruz, Gabriela Roel, Irán Castillo, Pepe Gámez, Margarita Magaña, Isabella Sierra, Margarita Muñoz, Mario Loria, Santiago Ramundo, Juan Pablo Gil, Carla Carrillo, Regina Pavón, Eduardo Victoria, Christian Tappan, Geraldine Zivic, Sebastián Caicedo, Juan Pablo Llano, Jorge Luis Pila, Marcela Carvajal, Sebastián Silva, Ana Harlen, Gabriel Tarantini y Ana María Estupiñan, entre otros. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Cuándo termina El final del paraíso y qué serie la sustituirá?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.