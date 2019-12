El final del paraíso: así fue el polémico desenlace de la saga que ha revolucionado las redes La exitosa historia protagonizada por Carmen Villalobos llegó anoche a su fin tras cinco temporadas con un último capítulo que ha generado gran polémica en redes sociales entre los seguidores de la exitosa saga. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tal y como se había prometido, cada personaje, para bien o para mal, encontró su propio paraíso en el desenlace de la exitosa historia que protagoniza Carmen Villalobos y que Telemundo transmitió anoche en horario estelar. Los malos recibieron su merecido, como La diabla que fue finalmente extraditada a los Estados Unidos por una corte federal, mientras que los buenos tuvieron de cierta forma su recompensa después de tantos años de sufrimiento. No obstante, el último capítulo de la saga estuvo lejos, muy lejos, de ser el final que tanto soñaban ver los fans. Y es que la mayoría de televidentes que siguen esta historia desde 2008 coinciden al opinar que se trató de un desenlace apresurado que dejó muchos interrogantes en el aire ya que concluyó sin revelarse qué pasó con algunos personajes importantes de la historia. “¿Dónde está Nachi? ¿Qué pasó con Santiago, con el nuevo Mano negra y con el hijo de Catalina?”, se preguntó intrigado en redes sociales un seguidor de la telenovela. Fue tal la decepción de los fans que algunos se resisten a creer que este sea el verdadero final de la saga, por lo que no pierden la esperanza de que haya otra temporada. “Yo quiero pensar que tienen algo preparado porque no es normal que dejaran tantos personajes principales en el aire sin uno saber qué pasó”, se puede leer entre los miles de comentarios que inundaron las redes tras la transmisión del último capítulo. Así fue el desenlace de la saga: El Titi Image zoom Después de salvar a Catalina Santana fue ingresado a un hospital en estado de coma. Hasta el día de hoy su condición es reservada y los doctores dan pocas esperanzas. Catalina Image zoom Con la captura de La diabla, fue exonerada de todos los cargos en su contra y promovida dentro de la agencia en reconocimiento a sus acciones. Dedica sus días a su nieta Catalina y a la fundación Sin senos sí hay paraíso. Sus amigos y familia aseguran que Catalina acude todos los días al hospital para visitar a El Titi, esperando que un día despierte. Mariana Image zoom Murió finalmente en los brazos de Catalina tras reconciliarse con su madre. Albeiro Image zoom Finalmente encontró su camino junto a Marcela Pinzón, la abogada. Juntos han criado a Albeirito y han formado la familia que siempre anheló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Doña Hilda Image zoom Continuó ejerciendo con éxito su talento, brillando en el panorama internacional de la moda. Tras la recuperación de Salvatore en el hospital, Hilda decidió tomar una segunda oportunidad. Juntos se dedicaron a viajar por el mundo. La diabla Image zoom Fue capturada y entregada a la DEA por Catalina Santana y su equipo. Más tarde fue extraditada a los Estados Unidos. Se declaró culpable por los delitos de tráfico de drogas, asesinato y suplantación. Vanessa y J Image zoom Regresan al barrio donde todo empezó junto con su hija Nanita. Hoy ayudan a niños y adolescentes a pelear contra la adicción a las drogas. Por fin han conseguido la felicidad y estabilidad que tanto habían buscado. Natalia Image zoom Ascendió dentro de la DEA luego de la captura de La diabla y se encamina a ser la nueva directora de la agencia en Colombia. Actualmente mantiene una relación con Iván Calvo, quien gracias a ella salió de las calles. Advertisement

