"El final es inconcluso porque se suponía que íbamos para otra temporada": actor de El final del paraíso Actor de la exitosa telenovela de Telemundo protagonizada por Carmen Villalobos se sincera sobre el inconcluso final que tuvo a finales del año pasado la saga. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El apresurado e inconcluso final con el que la cadena Telemundo cerró a finales del año pasado su exitosa saga Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso, dejó a muchos seguidores de la telenovela decepcionados y algo enojados. La propia Carmen Villalobos, protagonista de la ficción, llegó a reconocer meses atrás en una entrevista con People en Español que hubiera deseado otro desenlace. “Honestamente yo quería un final diferente la verdad, pero soy actriz y mi trabajo es hacer caso así que hice caso”, se sinceró en su momento la actriz colombiana. ¿Pero por qué después de tantos años de éxito la ficción tuvo ese final tan inconcluso que parecía más un cierre de temporada que el desenlace de una saga? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pedro Calvo, quien interpretó a Alexander, el hijo de ‘Mano negra’, despejó todas las dudas esta semana durante una transmisión en vivo que realizó a través de las redes sociales. “El final es inconcluso porque se suponía que íbamos para otra temporada”, explicó el actor colombiano, quien tiene poco más de 50 mil seguidores en Instagram. “Al menos eso es lo que pensábamos, pero eventualmente se decidió que no, eso es lo que resultó pasando”, se sinceró Calvo. Las declaraciones del actor confirman lo que muchos seguidores de la telenovela ya intuían: que el desenlace de la ficción, que en un principio iba a ser únicamente un cierre de temporada, se había grabado antes de que Telemundo decidiera ponerle punto final a la saga, lo que sin duda explica que quedaran tantas tramas inconclusas. Advertisement

