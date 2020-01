¡El emotivo reencuentro de Carmen Villalobos con el inolvidable Marcial de Sin Senos Sí Hay Paraíso! La actriz colombiana compartió una preciosa imagen con uno de sus compañeros más especiales y entrañables de la inolvidable serie. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estos días de fiesta son también de reencuentros bonitos con personas importantes que hace tiempo que no vemos. Nuestra querida Carmen Villalobos compartió a través de sus redes una de esas reuniones especiales que han alegrado a sus seguidores por lo emotivo de la imagen. La actriz mostraba una preciosa fotografía junto al actor César Mora, el inolvidable Marcial en la famosa serie Sin Senos Sí Hay Paraíso (Telemundo). Después de un tiempo sin verse, los compañeros se abrazaron y posaron así de felices y sonrientes por tantos momentos bellos vividos juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen era la encargada de enseñar este cómplice instante que César publicaría poquito después junto a unas preciosas palabras. “Que buen regalo en este 2020 que apenas arranca, mi siempre hermosa, amada y admirada Carmen Villalobos, mi Catilica del alma. ¡Te adoro!”, escribió el veterano actor. Recordemos que la muerte de su personaje Marcial fue uno de los momentos más tristes de la serie ya que fue uno de los más queridos por los televidentes. Por eso esta imagen del reencuentro ha sido aplaudido por los seguidores de ambos actores en redes que la han recibido como un auténtico regalo de los Reyes Magos. Advertisement

