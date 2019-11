Univision estrena la segunda temporada de El dragón La cadena de habla hispana comenzará a transmitir a partir de este lunes 25 de noviembre los capítulos que conforman la segunda temporada de la teleserie que protagoniza Sebastián Rulli. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El dragón, la teleserie que protagoniza el reconocido actor argentino Sebastián Rulli en la piel de Miguel Garza, inicia este lunes su nueva etapa por Univision. La cadena de habla hispana comenzará a transmitir a partir de esta noche a las 10 p.m., hora del Este, los capítulos que conforman la segunda temporada de la ficción creada por Arturo Pérez-Reverte. Univision se adelanta así a Netflix, plataforma en la que se puede ver la teleserie fuera de Estados Unidos y que hasta el momento solo alberga la primera temporada. "Todos los que vean Univision son los únicos que por ahora pondrán ver los capítulos inéditos de la segunda temporada de El dragón", anunció su protagonista femenina, la actriz mexicana Renata Notni, el pasado domingo a través de sus redes sociales. Image zoom Cortesía UNIVISION "La segunda temporada comienza. A partir de mañana [hoy lunes] comienzan los capítulos inéditos de El dragón. Solo quienes sintonicen Univision podrán verlos de lunes a viernes. No se lo pierdan porque cada vez se pone mejor", escribió por su parte Rulli. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No será hasta el próximo año, una vez que finalice la serie por Univision, que Netflix estrene la segunda temporada, por lo que por ahora solo se podrá ver en Estados Unidos. Image zoom Cortesía Damián Hernández Fotografía La primera temporada de El dragón inició sus transmisiones en el prime time hispano el pasado 30 de septiembre a las 10 p.m., hora del Este, por Univision y tuvo 38 capítulos; mientras que la segunda arrancará este lunes y se extenderá hasta el mes de febrero ya que tendrá aproximadamente 44 episodios. En total la ficción superará los 80 capítulos. Así es la historia de El dragón El dragón narra la historia de Miguel Garza, un hombre que está atrapado entre dos mundos, tanto en términos geográficos como morales. Un mundo se centra en su infancia en México, marcada por el asesinato de sus padres y el negocio familiar de narcotráfico que está destinado a heredar. El otro mundo está inmerso en la cultura y sofisticación de Japón, a donde su abuelo lo envía con la esperanza de que logre éxito financiero legítimo. Pero todo cambia cuando lo llaman para que regrese a México a fin de vengar la muerte de sus padres y salvar el ‘negocio' familiar, y Miguel debe recurrir a ambos mundos si quiere proteger a su familia y salvar su alma. Advertisement

