Sebastián Rulli y Renata Notni por fin se entregan a la pasión en El dragón Miguel (Rulli) y Adela (Notni), los protagonistas de la telenovela de Univision vivieron anoche su primer momento de pasión. ¡Mira el vídeo! By Moisés González La segunda temporada de El dragón, que Univision transmite desde el pasado 25 de noviembre a las 10 p.m., hora del Este, vivió esta semana uno de sus capítulos más esperados con la primera escena de pasión entre sus protagonistas: Miguel Garza (Sebastián Rulli) y Adela (Renata Notni). Los personajes por fin se entregaron a la pasión durante el capítulo 13 de la nueva temporada que la cadena transmitió anoche en horario estelar luego de que Miguel (Rulli) abriera su corazón y le confesara a Adela que está enamorado de ella. La esperada escena transcurrió dentro de una piscina, donde ambos pudieron dar rienda suelta a su pasión por primera vez, incendiando así las pantallas de Univision. "Por fin", comentó emocionado un televidente tras ver el ardiente encuentro. "Ya era hora", comentó otra persona. Sube la audiencia Aunque aún está lejos de ser el éxito que fue La reina del sur, historia que también creó el reconocido periodista español Arturo Pérez-Reverte, lo cierto es que El dragón ha experimentado una ligera subida de audiencia durante sus últimos capítulos. Sin ir más lejos, la teleserie promedió el pasado martes 10 de diciembre 1,376,000 televidentes totales (P2+), siendo el programa en español líder de su franja horaria por encima de El señor de los cielos (Telemundo) entre televidentes totales (P2+), que sedujo apenas a 1 millón de televidentes (P2+), según datos de Nielsen difundidos por PRODU. El dragón se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.

