El dragón se impone a No te puedes esconder en su semana de estreno Así ha evolucionado la audiencia de ambas ficciones estelares, El dragón con Sebastián Rulli y No te puedes esconder con Blanca Soto, durante su semana de estreno. El dragón, el más reciente estreno de Univision en materia de ficción con el galán argentino Sebastián Rulli como protagonista, se impuso cómodamente durante su semana de estreno a la serie limitada de Telemundo, No te puedes esconder, que aterrizó también el pasado 30 de septiembre en la franja horaria de las 10 de la noche, hora del Este. La teleserie, que cuenta con las actuaciones de Renata Notni, Cynthia Klitbo, Irina Baeva y Roberto Mateos, entre un gran elenco, inició sus transmisiones ante 1,431,000 televidentes totales (P2+), su dato de audiencia más alto hasta la fecha. El dragón

Capítulo 1: 1,4 millones

Capítulo 2: 1,2 millones

Capítulo 3: 1,1 millones

Capítulo 4: 1,3 millones

Capítulo 5: 1,3 millones Image zoom El dragón. Cortesía UNIVISION Si bien ha experimentado una notable disminución de audiencia conforme ha ido avanzando la trama –llegando a promediar apenas 1,146,000 televidentes (P2+) durante su tercer episodio– la ficción de Televisa producida por W Studios y Lemon Films ha logrado mantenerse desde su estreno como la ficción en español líder de su franja horaria debido en gran parte a los discretos datos de audiencia de su competidor más directo, la nueva serie limitada de Telemundo. No te puedes esconder

Capítulo 1: 894 mil

Capítulo 2: 795 mil

Capítulo 3: 698 mil

Capítulo 4: 805 mil

La ficción que encabeza Blanca Soto promedió en su primer capítulo 894 mil televidentes (P2+), un dato nada alentador que no ha logrado mejorar en su primera semana al aire. Al contrario. La serie de 10 episodios ha disminuido incluso su audiencia, logrando su marca más baja durante su tercer capítulo cuando la historia cayó por debajo de los 700 mil televidentes (P2+). Image zoom No te puedes esconder. Cortesía TELEMUNDO Lunes, 30 septiembre

1. El dragón: 1,4 millones

2. No te puedes esconder: 894 mil Martes, 1 de octubre

1. El dragón: 1,2 millones

2. No te puedes esconder: 795 mil Miércoles, 2 de octubre

1. El dragón: 1,1 millones

2. No te puedes esconder: 698 mil Jueves, 3 de octubre

1. El dragón: 1,3 millones

2. No te puedes esconder: 805 mil Viernes, 4 de octubre

1. El dragón: 1,3 millones

2. No te puedes esconder: 791 mil Aunque a El dragón le está yendo mejor en términos de audiencia que a No te puedes esconder, ambas ficciones están lejos de ser a día de hoy los grandes éxitos de la temporada. Actualmente la reina del prime time hispano es La usurpadora que continúa siendo la ficción favorita del público con cerca de 1 millón y medio de televidentes (P2+). Top 3 viernes 4 de octubre

1. La usurpadora: 1,479,000 (P2+)

2. Amor eterno: 1,328,000 (P2+)

3. El dragón: 1,301,000 (P2+)

