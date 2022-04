El desconocido talento de Beren Gokyildiz, la protagonista de Madre La niña turca de 12 años interpreta a Turna/Melek en el actual drama turco estelar de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Beren Beren Gokyildiz, protagonista de Madre | Credit: Univision; Instagram El talento actoral de Beren Gokyildiz no ha pasado desapercibido en la televisión hispana de Estados Unidos. Si en 2020 ya conquistó a los televidentes en la piel de Oyku, la protagonista del exitoso drama turco Todo por mi hija (Telemundo), este año la carismática niña turca ha vuelto a robarse los corazones del público con otra conmovedora historia: Madre, que ya se encuentra en sus últimos capítulos por la pantalla de Univision. Pero la actuación no es el único talento que tiene Beren. Como reveló en su día en una entrevista exclusiva con People en Español, la niña, quien cumplirá 13 años en septiembre, tiene varios hobbies, entre los que se encuentran la gimnasia, el canto y también el baile. "Bailar es mi favorito", admitía la protagonista de Madre y Todo por mi hija. Como casi cualquier niña de su edad, Beren disfruta mucho sumarse en su tiempo libre a los divertidos retos de baile que se popularizan en la conocida red social TikTok. Unos retos que supera a la perfección debido al talento que tiene también para el baile, como prueba, por ejemplo, la grabación que compartió en Instagram semanas atrás en la que aparece ejecutando una compleja coreografía junto con quien parece ser su profesor de baile. Recientemente, también se viralizó otro video suyo bailando, en esta ocasión sola, desde una de las locaciones de la nueva telenovela turca que se encuentra grabando actualmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de aplaudir su talento, muchos de los fans que tiene alrededor del mundo gracias a sus telenovelas quedaron sorprendidos al ver lo grande que luce la actriz a sus 12 años. "¡Qué grande está ya!", se puede leer entre las incontables reacciones que generó el video.

