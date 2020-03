El coronavirus hace peligrar los besos en las telenovelas Televisa extrema las precauciones durante los rodajes de sus telenovelas ante la crisis del coronavirus y evita en la medida de lo posible los besos entre sus actores. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Televisa parece en estos días una ciudad fantasma. La crisis del coronavirus ha reducido considerablemente la frenética actividad que albergan normalmente sus instalaciones, especialmente después de que el martes se confirmaran dos casos de contagio dentro de la empresa. “Es como que no hay gente, está vacío”, reconocía durante una reciente transmisión en vivo Angelique Boyer, cuya telenovela aún continúa grabándose en Televisa San Ángel. No es la única. El nuevo melodrama de la productora Lucero Suárez, Te doy la vida, tampoco ha suspendido sus jornadas de trabajo, pero sí ha extremado las precauciones, tanto es así que se canceló la presentación de la telenovela prevista para el miércoles. “Estamos muy conscientes de que tenemos que ser muy responsables ante este virus que viene y estamos tomando todas las medidas que podemos para evitar que haya contagios”, explica Suárez en entrevista vía telefónica con People en Español. Unas medidas que, según detalla la productora mexicana, incluyen el lavado de manos continuo y la supresión del contacto físico. “Estamos siguiendo todas las reglas que se necesitan para evitar los contagios”, afirma. Image zoom Ringo, telenovela de Lucero Suárez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero qué sucede con las escenas que requieren de besos entre sus actores? “Se evitan en la medida que se puede”, asegura. “Hay escenas que no son tan fundamentales y las evitamos, pero habrá otras en las que tendrán que besarse”, añade. “Estamos saludables todos, entonces no tendría por qué haber un contagio y tampoco les podemos poner un letrero que diga ‘aquí se besaban los actores pero no se pueden besar por coronavirus, pero ante todo estaremos muy seguros de que todo el mundo esté totalmente saludable”. Image zoom Jorge Poza y Mariana Torres se besan en Ringo La productora de exitosas telenovelas como Enamorándome de Ramón deja claro que lo más importante para la empresa es no poner en riesgo la salud de sus trabajadores, por lo que, reitera, se están tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio. “Las personas que no es necesario que estén aquí en las oficinas y que puedan hacer el trabajo desde su casa están haciendo homework, entonces creo que Televisa ha sido muy responsable ante esta situación”. Advertisement

Close Share options

Close View image El coronavirus hace peligrar los besos en las telenovelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.