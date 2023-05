El amor invencible versus Secretos de sangre, ¿quién ganó? El primer duelo por la audiencia entre la telenovela de Univision protagonizada por Angelique Boyer y el nuevo drama turco de Telemundo tuvo un claro ganador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer El amor invencible (Univision); Secretos de sangre (Telemundo) | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo El drama turco Secretos de sangre aterrizó este martes 23 de mayo en el prime time de Telemundo con un estreno de 2 horas. "Una impactante historia de amor y suspenso que te atrapará desde el día uno", anunciaba desde hacía días la cadena hispana a través de las redes sociales. Por el momento, la ficción protagonizada por las estrellas turcas Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu no ha logrado "atrapar" a muchos televidentes, a juzgar por el discreto dato de audiencia que registró en su debut. La nueva apuesta estelar en materia de ficción de Telemundo pinchó en su estreno tras promediar durante sus dos horas de emisión 674 mil televidentes (P2+) y 182 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos de Nielsen. Justo el día anterior, el desenlace de la octava temporada de El señor de los cielos con Rafael Amaya había seducido a 1,3 millones de televidentes y 541 mil adultos 18-49 años. Secretos de sangre Escena de Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO La ficción se vio superada por la telenovela de la competencia, El amor invencible, que sedujo en su misma franja horaria a 1,346,000 televidentes (P2+) y 426 mil adultos 18-49 años. La historia que protagonizan Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar no solo logró duplicar en audiencia al estreno de Secretos de sangre, sino que se convirtió una vez más en el programa más visto en el prime time de la televisión hispana. Danilo Carrera Angelique Boyer y Danilo Carrera, protagonistas de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision El segundo lugar del ranking lo ocupó el también melodrama mexicano Perdona nuestros pecados (Univision), que promedió 1,273,000 televidentes (P2+) y 391 mil adultos 18-49 años. Perdona nuestros pecados Emmanuel Palomares y Oka Giner, protagonistas de Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision En Telemundo, Top Chef VIP 2 se tuvo que conformar con 767 mil televidentes (P2+), uno de sus datos más bajos de la temporada. Top Chef VIP Concursantes Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Secretos de sangre cuenta la historia de una abogada intrépida, Ceylin, y un respetado fiscal, Ilgaz, cuyos caminos se cruzan durante una investigación criminal. La ficción se transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este. ¿Conseguirá mejorar su audiencia?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El amor invencible versus Secretos de sangre, ¿quién ganó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.