El amor invencible se despide como la telenovela más vista El melodrama protagonizado por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar llegó a su gran final este lunes por Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leona Bravo logró vencer la maldad del despiadado Ramsés en el gran final de la telenovela El amor invencible, que este lunes transmitió Univision en horario estelar. Tras hacer finalmente justicia, el personaje interpretado por Angelique Boyer tomó la decisión de regresar a su tierra natal, Puerto Palma, para emprender una nueva vida junto a sus hijos: Ana Julia (Isabella Tena) y Benjamín (Emiliano). "Por supuesto que me hubiera encantado que Leona se hubiera quedado con Gael porque se generó una química muy bonita y un apoyo del público con las galeonas impresionante y eso a mí cada día me motivaba más a dar lo mejor de mí como actor, pero son decisiones que no toma uno sino los escritores, el productor, y la verdad es que yo con el final también quedé contento", comentó Daniel Elbittar en una entrevista con People en Español. El amor invencible Angelique Boyer en una escena del final de El amor invencible | Credit: Mezcalent El desenlace del melodrama logró congregar frente a la pantalla de Univision a 1,520,000 televidentes (P2+) y 470 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según Nielsen. La telenovela se convirtió en la emisión más vista del día en el prime time de la televisión hispana, superando cómodamente al drama turco de la competencia, Secretos de sangre (Telemundo), que en sus dos horas, de 9 a 11 p. m., hora del Este, promedió 578 mil televidentes (P2+). Angelique Boyer Angelique Boyer y Daniel Elbittar en una escena de El amor invencible | Credit: Mezcalent El segundo lugar lo ocupó el drama turco Mujer (Univision), que registró 1,208,000 televidentes (P2+), mientras que la tercera posición del ranking fue para el melodrama mexicano Eternamente amándonos (Univision), que sedujo a 1,136,000 televidentes (P2+). Univision lideró una vez más todas las franjas horarias estelares frente a Telemundo, cuya emisión más vista continúa siendo el reality show Los 50, que sigue sin alcanzar el 1 millón de televidentes (P2+). 887 mil promedió este lunes con su Lunes de Eliminación. Me costaba un montón verme como mamá de dos adolescentes porque uno como actor busca siempre alargar la carrera — Angelique Boyer Angelique reconoce que Leona fue uno de los personajes más demandantes a nivel emocional de su carrera. "Pero no me gustaría demeritar ninguno de los anteriores", señala. "Yo creo que siempre los actores buscamos retos nuevos y nuestros directores también nos llevan al límite, así que siempre es un reto nuevo, siempre es algo diferente". Por primera vez, a la actriz le tocó interpretar a una madre de dos adolescentes. "Por supuesto que me costaba un montón verme como mamá de dos adolescentes porque uno como actor busca siempre alargar la carrera y siempre buscando personajes más pequeños de nuestra edad", admite. "Así que para mí era como un shock enfrentarme con dos adolescentes de 16 años, pero se formuló todo para que pudiera ser posible y para que el público entendiera esta parte donde Mariana Ramos es una chava menor de edad que queda embarazada y en su presente, 16 años después, es una mujer que puedo ser yo mamá de 2 hijos". Dar vida a una mamá fue "algo completamente nuevo" para ella que le tocó "fibras distintas como actriz". "No tengo la fortuna de conocer ese sentimiento, pero yo soy hija, tuve a mi mamá, tuve a mi abuela, que fueron unas mujeres muy importantes en mi vida y que me dieron todo para poder cumplir mis sueños, así que simplemente con recordarlas llegan esas fibras". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sustitución de El amor invencible, Univision estrenó este martes el melodrama Tierra de esperanza que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios. "Tierra de esperanza es una novela llena de mucho amor, mucho melodrama, mucha pasión, muchas traiciones en donde van a ver a un personaje totalmente diferente que se pone a ver su vida desde el campo y está totalmente acostumbrada a la ciudad, entonces también tiene unos toquecitos de comedia muy divertidos", cuenta Miranda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El amor invencible se despide como la telenovela más vista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.