El amor invencible: quién es quién en la telenovela que protagoniza Angelique Boyer

El amor invencible Credit: Instagram Daniel Elbittar

El melodrama que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera bajo la producción de Juan Osorio para TelevisaUnivision se graba desde hace varios meses en México. Sus actores compartieron algunos detalles de sus personajes en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos coincidiendo con la grabación de la campaña promocional de la telenovela. El amor invencible aterrizará a lo largo de este año en el prime time de Univision, mientras que en México se estrenará el 20 de febrero.

Angelique Boyer- Leona Bravo

Angelique Boyer Credit: Instagram Angelique Boyer

"Me fascina este personaje porque no es víctima de ninguna circunstancia, resurge de las cenizas como ave fénix y el destino la pone en el camino que ella debe de hacer, además de que vive de esperanza y eso es algo muy lindo, de lo cual he aprendido mucho de ella porque la esperanza es un gran motor", aseguró la actriz de origen francés.

Danilo Carrera- David Alejo

El amor invencible Credit: Instagram Eric Morales

"Es un personaje que maneja dos acentos diferentes, un acento del norte, un acento de la ciudad. Es un personaje que tiene muchísimo dolor, pero al mismo tiempo trata de ser una persona muy feliz y es bromista. Es un personaje que ama y al mismo tiempo tiene rencor dentro de él...", comentó el galán ecuatoriano.

Daniel Elbittar- Gael Torrenegro

Daniel Elbittar Credit: Instagram Daniel Elbittar

El actor venezolano aseveró que su personaje "tiene muchos matices". "Tiene el lado humano muy presente, pero también tiene ese lado oscuro. Al mismo tiempo está sometido constantemente por su padre y al mismo tiempo tiene ese deseo y esa gran lucha de encontrar el amor".

Marlene Favela- Columba Villarreal

Marlene Favela Credit: Instagram Marlene Favela

"Enamora, es como si fuera una serpiente, es venenosa pero es sutil, es suave, no te das cuenta cuando la tienes cerca cómo va manipulando y cómo va logrando todo lo que quiere", destacó la actriz mexicana.

Víctor González- Calixto

Víctor González Credit: Instagram Víctor González

"Es un tipo salamero, oportunista, envidioso y de todo lo malo", avanzó el actor mexicano.

Leticia Calderón- Josefa

Leticia Calderón Credit: El amor invencible

"Josefa es un matriarcado, es la que lleva la batuta de un hogar, de sus hijos, de sus nueras, de sus nietos", adelantó la actriz mexicana. "Y una mujer dura, fuerte porque así también se lo exige el esposo porque, además de esto, le agregamos que es un matrimonio frustrado".

Guillermo García Cantú- Ramsés Torrenegro

Guillermo García Cantú Credit: El amor invencible

Ramsés es el patriarca de la familia Torrenegro, un hombre desalmado y cruel que destruyó en el pasado la vida de Leona.

Gaby Platas- Camila

Gaby Platas Credit: Instagram Gaby Platas

"Hacer un personaje que de entrada ya físicamente no se parezca a ti está muy chido porque yo no usaría el pelo así, la ropa cero nada que ver y además mi personaje es una persona que tuvo un accidente y está en una silla de ruedas, entonces implica una fisicalidad muy diferente a la mía", resaltó la actriz mexicana.

