El amor invencible de Angelique Boyer y Danilo Carrera, y más fotos ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El amor invencible Credit: Instagram (x2) Rafael Amaya y Carmen Aub, juntos de nuevo en El señor de los cielos 8, David Zepeda y Brandon Peniche, hermanos en la ficción, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes! Empezar galería Al fin juntos Angelique Boyer Credit: Instagram El amor invencible Angelique Boyer y Danilo Carrera inician esta semana en México las grabaciones de El amor invencible, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que une por primera vez como pareja protagónica a la actriz francés y al galán ecuatoriano. El melodrama que produce Juan Osorio también cuenta en su elenco con Leticia Calderón, Marlene Favela, Daniel Elbittar y Guillermo García Cantú, entre otros. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Darán de qué hablar Emmanuel Palomares Credit: Instagram Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares y Oka Giner conforman la pareja protagónica de Perdona nuestros pecados, melodrama que produce Lucero Suárez para TelevisaUnivision. Sus personajes vivirán "un amor prohibido de esos peligrosos pero lleno de un amor profundo y verdadero", ha adelantado Palomares. 2 de 7 Ver Todo Como una gran familia Mi camino es amarte Credit: Instagram Mi camino es amarte El elenco de la telenovela Mi camino es amarte se reunió anoche para ver juntos el primer capítulo del melodrama. La historia que protagonizan Susana González y Gabriel Soto aterrizará en el horario de máxima audiencia de Univision el martes 15 de noviembre, una semana después de su estreno en México. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Hermanos de ficción Brandon Peniche Credit: Instagram Brandon Peniche David Zepeda y Brandon Peniche compartirán set de grabación en la telenovela de TelevisaUnivision Pienso en ti, donde sus personajes serán hermanos. "[David] es un compañero extraordinario. No saben la buena vibra, lo generoso que es... Presiento que va a ser una amistad ya de por vida. Gran, gran compañero", dijo Peniche sobre el galán mexicano en sus redes. 4 de 7 Ver Todo Padre e hija juntos El señor de los cielos Credit: Instagram Carmen Aub Rafael Amaya (Aurelio Casillas) regresará de la muerte en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, donde vuelve a compartir set de grabación con su 'hija' Carmen Aub (Rutila). 5 de 7 Ver Todo Belleza que cautiva Altair Jarabo Credit: Instagram Cynthia Klitbo Así lucirá Altair Jarabo en su esperado debut en Telemundo como protagonista del thriller dramático Juego de mentiras. La actriz mexicana graba esta serie original de la cadena hispana en Miami junto a un elenco de lujo, que incluye a Arap Bethke, María Elisa Camargo, Eduardo Yáñez, Alicia Machado... 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dulce familia Dulce Credit: Instagram Yolanda Ventura Yolanda Ventura y Ariana Nava serán la madre y la hermana de Dulce María en la telenovela de TelevisaUnivision Pienso en ti, historia que marca el esperado regreso a los melodramas mexicanos como protagonista de la exintegrante de RBD. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El amor invencible de Angelique Boyer y Danilo Carrera, y más fotos ¡de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.