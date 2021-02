Close

Eduardo Yáñez renuncia a su nueva telenovela por un contratiempo de salud El actor mexicano iba a protagonizar junto a Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas Si nos dejan, el nuevo melodrama estelar de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eduardo Yáñez no formará parte finalmente del elenco protagónico de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Señora Isabel, historia que ya encabezaron hace más de una década Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann para la cadena Telemundo. El reconocido actor mexicano, que ya estaba más que listo para comenzar a grabar este esperado melodrama la próxima semana en México junto a Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, entre un gran elenco, se ha visto obligado a renunciar de última hora al proyecto. ¿El motivo? Un contratiempo relacionado con su salud que le impide integrarse a las grabaciones en el tiempo en el que la producción lo requiere. Así lo confirmó a People en Español Palomera Group, su agencia de representación. Image zoom Eduardo Yáñez | Credit: JC Olivera/Getty Images En Si nos dejan, Yáñez iba a dar vida a Sergio Carranza, un periodista estrella en México casado desde hace 25 años con Alicia, con quien tiene tres hijos. Un personaje que ahora será interpretado por otro actor cuyo nombre aún no ha sido confirmado de manera oficial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bajo la producción de Carlos Bardasano y W Studios, Si nos dejan narrará la historia de Alicia (Villanueva), una protagonista madura y empoderada quien contra viento y marea volverá a encontrar el amor en un hombre mucho más joven. Casada desde hace 25 años con Sergio Carranza, un periodista estrella en México, y madre de tres hijos, Alicia parece tener la familia perfecta; pero su mundo se viene abajo cuando descubre que su marido le ha sido infiel durante más de tres años. Víctima de los engaños y decepciones de Sergio, Alicia tomará la difícil decisión de separarse, reconstruir su vida y darse una nueva oportunidad en el amor con alguien más joven.

