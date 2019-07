Eduardo Yáñez regresa a Televisa El actor mexicano se une al elenco base de la exitosa serie de Televisa Sin miedo a la verdad, que Univision estrenará el próximo martes 30 de julio a las 10 p.m., hora del Este. By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Eduardo Yáñez está de regreso en Televisa. A cuatro años de haber protagonizado su última telenovela, Amores con trampa (2015), y luego haber participado en producciones de Telemundo como Falsa identidad y La reina del sur; el galán mexicano regresa a la televisora que lo vio nacer como artista para sumarse al elenco base de la exitosa serie Sin miedo a la verdad, ficción que estrenará Univision el próximo martes 30 de julio a las 10 p.m., hora del Este, y cuya segunda temporada se graba actualmente en México. “Volverme a encontrar con mis compañeros técnicos y mi peinadora de tantos años y proyecto. Mi alegría es infinita”, expresó el intérprete de 58 años a través de su perfil de Instagram. En Sin miedo a la verdad Yáñez interpretará el personaje del Primer Mandatario Emiliano Lozada, quien aparecerá en la trama en un momento en el que un influyente grupo criminal pretende chantajear a Manu (Álex Perea), el protagonista de la historia, amenazándolo con dañar a su familia, si no los ayuda a realizar un complejo complot contra los intereses del país. Image zoom Eduardo Yáñez en Sin miedo a la verdad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera aparición de Yáñez en Sin miedo a la verdad se dará en la recta final de la segunda temporada y su personaje tendrá continuidad en la próxima temporada, que estrenará en 2020. En la tercera temporada de Sin miedo a la verdad, Manu y el Primer Mandatario “Emiliano Lozada”, unirán fuerzas para combatir al poderoso grupo criminal que busca dañar al país. Image zoom Eduardo Yáñez en Sin miedo a la verdad. Cortesía TELEVISA Sin miedo a la verdad narra la historia de Manu, un joven valiente e idealista que, a través de un video blog, utiliza sus habilidades como hacker para ayudar a personas que han sido víctimas de alguna injusticia. La ficción aterrizará en las pantallas de Univision el 30 de julio en sustitución de Por amar sin ley. Advertisement EDIT POST

