Después de toda una vida formando parte de las producciones de Televisa, Eduardo Yáñez concluía en 2015 su relación con la televisora mexicana tras su protagónico en la telenovela Amores con trampa. Lo que no sabíamos hasta la fecha era la manera tan accidentada y abrupta en la que el reconocido actor de 58 años finalizó su relación laboral con la que fue su casa durante décadas.

Contrario a otros artistas que han dejado atrás las filas de Televisa en los últimos años, el galán de exitosas telenovelas como Fuego en la sangre y Amores verdaderos salió de la empresa por la puerta de atrás ya que, según dio a conocer recientemente el propio actor, tuvo ‘una bronca’ con uno de sus directores que desembocó en la pérdida de su contrato de exclusividad.

“Tuve una bronca ahí con un director que es una imbécil, que él se siente el director de acá, pero es bastante malo y bastante antiguo y bastante poco preparado, además un tipo que abusa de sustancias, no respeta a las mujeres […] en fin tuve un problema con él y se me ofreció una novela en la cual yo no quise trabajar si él trabajaba”, explicó Yáñez en entrevista para el programa La Saga.

La negativa de Yáñez a trabajar en la telenovela que le ofrecía la empresa supuestamente hizo que Televisa terminara por concluir su relación laboral con la que fue una de sus máximas estrellas.

“Entonces me dijeron bueno si tienes contrato y no quieres trabajar pues te vamos a quitar el contrato. Pues yo dije ‘pues órale, va, me voy’. Y así fue”, detalló Yáñez.

“Y no saben el favor que me hicieron”, aseguró el galán mexicano.

El protagonista de la exitosa telenovela Destilando amor también reconoció haber tenido ‘problemas’ con algunos de los productores con los que trabajó en Televisa.

“Todos cometemos errores pero en cuestión de profesionalismo yo siempre he sido muy profesional, entonces llegas a ser más profesional que tu mismo productor y eso no les gusta, bueno en México no les gusta y eso es un problema porque tú haces ver mal a esas personas. Allá en otros lados te lo aplauden [pero] acá eres un problema si tú eres más responsable que ellos”, aseguró Yáñez, quien ahora trabaja para Telemundo.